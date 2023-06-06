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Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Haziran 2023 - 15:14

Türk kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu öğrenildi.

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