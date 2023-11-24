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Nihal Candan’ın sır gibi sakladığı eşi sessizliğini bozdu

Nihal Candan’ın sır gibi sakladığı eşi sessizliğini bozdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Kasım 2023 - 15:06

Geçtiğimiz günlerde kara para akladığı gerekçesiyle tutuklanan Nihal Candan’ın 4 ay önce evlendiği eşinden açıklama geldi. ‘Evliliği neden gizli tuttular?’ sorusu cevap buldu.

Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi sessizliğini bozdu - Sayfa 1

Bir televizyon programına yarışmacı olarak katılarak isimlerini duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama iddiasının ardından gündem oldu.

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi sessizliğini bozdu - Sayfa 2

Haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Candan kardeşler tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi sessizliğini bozdu - Sayfa 3

Nihal Candan’ın 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Candan’ın sır gibi sakladığı eşiyle nikah görüntüleri de ortaya çıktı.

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi sessizliğini bozdu - Sayfa 4

Son olarak Nihal Candan’ın gizemli eşi Mehmet Faruk Çiçek, avukatı aracılığıyla açıklama yaparak sessizliğini bozdu.

 

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi sessizliğini bozdu - Sayfa 5

İş insanı eş Mehmet Faruk Çiçek’in avukatı yaptığı açıklamada müvekkilinin soruşturma konusuyla ilgili olmadığını açıkladı.

 

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi sessizliğini bozdu - Sayfa 6

AİLE EVLİLİĞİ DUYURMAK İSTEMEDİ

Çiçek’in avukatı Kemal Özdemir Halk TV’ye yaptığı açıklamada “Müvekkil Mehmet Faruk Çiçek, söz konusu soruşturmanın bir süjesi değil. Müvekkilin değil şüpheli olarak, bilgi sahibi olarak bile ifadesi alınmadı” dedi.

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi sessizliğini bozdu - Sayfa 7

İş insanı Çiçek’in ilk evliliğinden iki çocuğunun olduğunu kaydeden Av. Özdemir “Müvekkilin, mensubu olduğu ailenin gelenekleri ve mahremiyet isteği nedeniyle eşi Nihal Candan ile yapmış oldukları evlilik, kamuoyuna bilinçli olarak duyurulmadı” ifadelerini kullandı.

 

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi sessizliğini bozdu - Sayfa 8

POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Nihal Candan’ın eşi ile yaşadığı Zorlu Center’daki evine polislerin sabah saat 05.15 gibi geldiklerini kaydeden Av. Özdemir “Polis ekipleri eve geldiğinde müvekkil de şok geçiriyor. Eşi için gelindiğini asla aklına getirmiyor. Hatta gelen polislere, ‘galiba yanlış adrese geldiniz’ diyor” diye konuştu.

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Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi sessizliğini bozdu - Sayfa 9

Çiçek’in, Nihal Candan’ın emniyet ve adliye aşamasında yanında olmaya çalıştığını söyleyen Av. Özdemir, “Bugün de tutuklu bulunduğu cezaevine giderek kendisini ziyaret etti” bilgisini verdi.

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