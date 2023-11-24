Nihal Candan’ın sır gibi sakladığı eşi sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz günlerde kara para akladığı gerekçesiyle tutuklanan Nihal Candan’ın 4 ay önce evlendiği eşinden açıklama geldi. ‘Evliliği neden gizli tuttular?’ sorusu cevap buldu.

Bir televizyon programına yarışmacı olarak katılarak isimlerini duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama iddiasının ardından gündem oldu.

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Haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Candan kardeşler tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

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Nihal Candan’ın 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Candan’ın sır gibi sakladığı eşiyle nikah görüntüleri de ortaya çıktı.

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Son olarak Nihal Candan’ın gizemli eşi Mehmet Faruk Çiçek, avukatı aracılığıyla açıklama yaparak sessizliğini bozdu.

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İş insanı eş Mehmet Faruk Çiçek’in avukatı yaptığı açıklamada müvekkilinin soruşturma konusuyla ilgili olmadığını açıkladı.

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AİLE EVLİLİĞİ DUYURMAK İSTEMEDİ Çiçek’in avukatı Kemal Özdemir Halk TV’ye yaptığı açıklamada “Müvekkil Mehmet Faruk Çiçek, söz konusu soruşturmanın bir süjesi değil. Müvekkilin değil şüpheli olarak, bilgi sahibi olarak bile ifadesi alınmadı” dedi.

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İş insanı Çiçek’in ilk evliliğinden iki çocuğunun olduğunu kaydeden Av. Özdemir “Müvekkilin, mensubu olduğu ailenin gelenekleri ve mahremiyet isteği nedeniyle eşi Nihal Candan ile yapmış oldukları evlilik, kamuoyuna bilinçli olarak duyurulmadı” ifadelerini kullandı.

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POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU Nihal Candan’ın eşi ile yaşadığı Zorlu Center’daki evine polislerin sabah saat 05.15 gibi geldiklerini kaydeden Av. Özdemir “Polis ekipleri eve geldiğinde müvekkil de şok geçiriyor. Eşi için gelindiğini asla aklına getirmiyor. Hatta gelen polislere, ‘galiba yanlış adrese geldiniz’ diyor” diye konuştu.

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