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Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı: İhtimal yüzde 47’ye çıktı

Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı: İhtimal yüzde 47’ye çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Aralık 2023 - 16:02
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da her an deprem olma riskinin yüzde 47’ye çıktığını söyledi. İBB yetkilileri ise İstanbul’da yıkılma riski olan yapılarda yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığını açıkladı.

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