Myanmar’da Kanlı Gün

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Myanmar’da ülke genelinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere müdahale etmesi sonucu can kaybı 100’e yükseldi.

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artarken, protestolardaki en kanlı gün yaşandı.

Bugün Yangon ve Mandalay başta olmak üzere çeşitli kentlerde gerçekleştirilen protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu can kaybının 100’e yükseldiğini bildirdi.

Mandalay’da hayatını kaybeden 29 kişi arasında 5 yaşında bir çocuğun da olduğu belirtilerek, Yangon’da ise en az 24 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Myingyan’de de en az 2 protestocunun yaşamını yitirdiği kaydedildi. Diğer ölümlerin farklı kentlerde kayda geçtiği ifade edilirken, 1 yaşında bir bebeğin gözüne plastik mermi isabet ettiği belirtildi.

TAYLAND SINIRINDAKİ KARAKOLDA 10 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ Myanmar’da etnik silahlı gruplardan biri olan Karen Ulusal Birliği’nin de Tayland sınırına yakın bir ordu karakolunu istila ederek, karakoldaki 10 kişiyi öldürdüğü öğrenildi. Çatışmada Karen Ulusal Birliği’ne mensup bir kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Protestoculardan Thu Ya Zaw, “Bizi evlerimizde bile öldürüyorlar. Ne olursa olsun protestolara devam edeceğiz, askeri cunta düşene kadar savaşmak zorundayız” dedi.