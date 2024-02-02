MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada “Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek” denildi.