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Motorine bu gece indirim geliyor!

Motorine bu gece indirim geliyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Ekim 2023 - 13:37
Motorin fiyatlarında bu gece 1.57 TL’lik indirim bekleniyor. Yapılacak indirimle beraber motorinin litre fiyatı 38 TL seviyelerine gerileyecek.

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