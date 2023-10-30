Motorine bu gece indirim geliyor!

Petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Motorine pazartesiyi salıya bağlayan gece 1.57 TL’lik indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.
Yapılacak indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 38 TL’ye, Ankara’da 38,6 TL’ye, İzmir’de 38.77 TL’ye gerileyecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 35.02 TL
Motorin fiyatı: 39.56 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 35.07 TL
Motorin fiyatı: 39.62 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35.68 TL
Motorin fiyatı: 40.19 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35.78 TL
Motorin fiyatı: 40.34 TL