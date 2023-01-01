MISS AEGEAN GÜZELLİK YARIŞMASI MUHTEŞEM BİR FİNALLE SONA ERDİ

Marmaris Barlar sokağında bulunan Areena Club’ta düzenlenen Türk Yunan dostluğu güzellik

yarışması Miss Aegean Güzellik Yarışması muhteşem bir finalle sona erdi.8 Türk 8 Yunan güzelin

katıldığı yarışmanın koreografisi ünlü koreograf Asil Çağıl tarafından yapıldı.Barlar sokağındaki en

büyük gece kulübünde düzenlenen güzellik yarışmasının Jüri üyeleri arasında, Marmaris Belediye

Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Ege Gazeteciler Federasyonu ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler

Cemiyet Başkanı Cem Kaytan, Dergi sahibi Selda Kırdemir, Gazeteci Arzu Barışkaner, Gazeteci Cihan

Altut, gibi önemli isimler jüride yer aldı.

MİSS AEGEAN YARIŞMASINDA KRALİÇELİK TACINI BURCU ALTUNSARAY TAKTI.

Club Areena’da gerçekleşen muhteşem ‘Miss Aegean’güzellik yarışmasında birinci Burcu Altunsaray,

İkinci Maria Karaiskaki,üçüncü Styliani Michailidou seçildi.Miss Aegean Peace Burcu Şeritoğlu, Miss

Tourısm Lydia İsabaloplou, Miss Club Areena İdil Karakuş, Miss Agean Face Olivia Christofordou,

Miss Agean Physıque Rüya Kesikoğlu, Miss Aegean Frienship Özdenur Öztekin, Miss Aegean Press

Tereza Zuchariadi seçildi.

Gecenin mimarı Kamil Issı, ‘Club Areena 20 yaşında 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bünyemizde Backstreet

Club, Paradise İsland Beach festival ve günübirlik alanı, Sadberk Cafe gibi eğlence turizmine hizmet

eden işletmelerimiz var. Ve dünyanın en büyük gece kulübü Club Areena Dubai açılış çalışmalarımız

son hızla devam etmektedir. Uluslararası eğlence turizm sektörüne liderlik etmek üzere yola çıktık, bir

Türk markası olarak uluslar arası camiada dünya çapında bir organizasyona imza atmaktayız’diyerek

daha çok eğleneceğimizi ifade etti.

Gecenin sunuculuğunu Yağmur Ayaz yaparken , gecede önce mayolarıyla yürüyen güzeller 2

bölümde başarılı moda tasarımcısı Emrullah Köroğlu ve Şahnaz Parsa koleksiyonu ile jüri karşısında

yer aldılar, 3 Bölümde de başarılı moda tasarımcısı Leyla Uluk tasarımlarıyla jüri

karşısındaydılar.Gecede Yunan pop star Giannis Rellis iki şarkılık mini bir konser verdi.Muhteşem gece

güzellerin taçlanmasıyla sona erdi.