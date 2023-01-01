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MISS AEGEAN GÜZELLİK YARIŞMASI MUHTEŞEM BİR FİNALLE SONA ERDİ

MISS AEGEAN GÜZELLİK YARIŞMASI MUHTEŞEM BİR FİNALLE SONA ERDİ
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Eylül 2023 - 15:23
Marmaris Barlar sokağında bulunan Areena Club’ta düzenlenen Türk Yunan dostluğu güzellik
yarışması Miss Aegean Güzellik Yarışması muhteşem bir finalle sona erdi.8 Türk 8 Yunan güzelin
katıldığı yarışmanın koreografisi ünlü koreograf Asil Çağıl tarafından yapıldı.Barlar sokağındaki en
büyük gece kulübünde düzenlenen güzellik yarışmasının Jüri üyeleri arasında, Marmaris Belediye
Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Ege Gazeteciler Federasyonu ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler
Cemiyet Başkanı Cem Kaytan, Dergi sahibi Selda Kırdemir, Gazeteci Arzu Barışkaner, Gazeteci Cihan
Altut, gibi önemli isimler jüride yer aldı.
MİSS AEGEAN YARIŞMASINDA KRALİÇELİK TACINI BURCU ALTUNSARAY TAKTI.
Club Areena’da gerçekleşen muhteşem ‘Miss Aegean’güzellik yarışmasında birinci Burcu Altunsaray,
İkinci Maria Karaiskaki,üçüncü Styliani Michailidou seçildi.Miss Aegean Peace Burcu Şeritoğlu, Miss
Tourısm Lydia İsabaloplou, Miss Club Areena İdil Karakuş, Miss Agean Face Olivia Christofordou,
Miss Agean Physıque Rüya Kesikoğlu, Miss Aegean Frienship Özdenur Öztekin, Miss Aegean Press
Tereza Zuchariadi seçildi.
Gecenin mimarı Kamil Issı, ‘Club Areena 20 yaşında 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bünyemizde Backstreet
Club, Paradise İsland Beach festival ve günübirlik alanı, Sadberk Cafe gibi eğlence turizmine hizmet
eden işletmelerimiz var. Ve dünyanın en büyük gece kulübü Club Areena Dubai açılış çalışmalarımız
son hızla devam etmektedir. Uluslararası eğlence turizm sektörüne liderlik etmek üzere yola çıktık, bir
Türk markası olarak uluslar arası camiada dünya çapında bir organizasyona imza atmaktayız’diyerek
daha çok eğleneceğimizi ifade etti.
Gecenin sunuculuğunu Yağmur Ayaz yaparken , gecede önce mayolarıyla yürüyen güzeller 2
bölümde başarılı moda tasarımcısı Emrullah Köroğlu ve Şahnaz Parsa koleksiyonu ile jüri karşısında
yer aldılar, 3 Bölümde de başarılı moda tasarımcısı Leyla Uluk tasarımlarıyla jüri
karşısındaydılar.Gecede Yunan pop star Giannis Rellis iki şarkılık mini bir konser verdi.Muhteşem gece
güzellerin taçlanmasıyla sona erdi.
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MISS AEGEAN GÜZELLİK YARIŞMASI MUHTEŞEM BİR FİNALLE SONA ERDİ
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