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MELİS SEZEN’İN REKLAM YÜZÜ OLDUĞU DERİMOD’UN YENİ KAMPANYASI YAYINDA!

MELİS SEZEN’İN REKLAM YÜZÜ OLDUĞU DERİMOD’UN YENİ KAMPANYASI YAYINDA!
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19 Nisan 2023 - 16:05

 

Moda dünyasının en güncel trendlerini koleksiyonlarına yansıtan Derimod’un, yetenek ve ışıltısıyla kampanya yüzü olan Melis Sezen ile yeni reklam filmi yayına girdi. 

Ayakkabı, çanta ve deri ceket konusunda yenilikçi yaklaşımı, koleksiyon gücü ve ulaşılabilir lüks kategorisindeki başarısıyla sektör lideri olan Derimod’un, son dönemlerde başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından övgü ile söz ettiren Melis Sezen ile hazırladığı yeni reklam filmi yayında!

Derimod için ilk kez Sonbahar-Kış sezonunda kamera karşısına geçen ve markanın İlkbahar-Yaz 2023 sezonunun da yüzü olan Melis Sezen, kampanya filmleri ve fotoğraflara enerjisi, güzelliği ve büyüleyici danslarıyla damga vurdu!

Yönetmen koltuğunda Senio Zapruder ‘un yer aldığı ve sezon boyunca toplam 3 ayrı reklam filminden oluşacak Derimod kampanya filmlerinin yayınlanan bu ilk filminde, Derimod’larıyla dans eden Melis Sezen büyüleyici ışıltısı ve hiç bitmeyen enerjisiyle izleyenleri sezonun ritmini tutmaya davet ediyor.

Ve yine o çarpıcı soruyu soruyor: ‘Senin Derimod’un Hangisi?

 

Reklam filmini İzlemek İçin:        https://youtu.be/pwOwqMaW9PY

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