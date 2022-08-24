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KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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24 Ağustos 2022 - 15:55

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak Eylül detayı

KYK yurt sonuçları için öğrencilerin sorgulamaları başladı. Başka bir şehirde eğitim hayatına başlayacak olan öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçları kapsamında barınma problemlerine çözüm getirecek. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YURTKUR tarafından değerlendirilen ve doğru bilgi vermenin önem arz ettiği KYK yurt başvuru sonuçları için tarih bilgisi…

KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) başvuru süreci 24 Ağustos’ta başladı. Barınma ihtiyacını devlet imkanları ile karşılamak isteyen öğrencilerin öncelikli tercihi olan KYK’nın yurt başvuru sonuçları, müdürlüğün değerlendirmesini tamamlamasının ardından belirlenen tarihte açıklanacak. Peki, KYK Yurt Başvuru Sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları, başvuruların 28 Ağustos tarihinde tamamlanmasının ardından Eylül ayının ilk haftasına kadar erişime açılacak. KYK yurt başvuru sonuçlarının hemen akabinde kesin kayıt süreci başlayacak. Bu süreçte kesin kayıtlarını yapmayanların yerine yedek yerleştirmeler yapılacak. Yedek yerleştirmeler yıl boyunca devam edecek.

YURT BAŞVURUSUNDA ADIMLARINI GÖZDEN GEÇİRİN

KYK yurt başvuru işlemi, E-Devlet aracılığıyla tamamlanabilecek. Toplam 9 adımdan oluşacak olan KYK yurt başvurusu için müracaatesnasında bazı bilgilere ihtiyaç duyulacak. Örgün eğitime kaydı olmayan, öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma alan, sabıka kaydı bulunan, 6 ay ve daha fazla hapis cezası bulunan, bulaşıcı hastalığı olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan, yurt başvurusunda bulunduğu belediye sınırları içerisinde ailesi ikamet eden öğrenciler, KYK yurt imkanından faydalanamayacak.

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