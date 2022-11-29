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Küresel piyasalarda tedirginlik artıyor…

Küresel piyasalarda tedirginlik artıyor…
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29 Kasım 2022 - 13:24

Çin’deki kısıtlamalara karşı artan protestolar, küresel ekonomiye yeni bir belirsizlik ve istikrarsızlık taşımaya devam ediyor. Ülkede artan Kovid-19 vakaları ile başlayan protestolarda halk yönetimi istifaya çağırırken, kritik sektörler üretim bantlarını durdurmaya başladı.

Çin Komünist Partisi’nin “sıfır kovid” politikası adı altında uyguladığı önlemler ülke çapında halkın geniş tepkisine neden oldu. Uzmanlar ülkede ilan edilen kapanmaların, küresel pazarda üretim ve dağıtımı daha da yavaşlatabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca ABD ve Avrupa’da menşeili şirketler Çin’den ayrılmaya ve tedarik zincirlerini daha hızlı çeşitlendirmeye yönelebilir.

‘SIFIR KOVİD’ POLİTİKASI

Şi Cinping yönetimi ortaya çıkışından üç yıl sonra Kovid-19 virüsünün yayılması engellemeye çalışırken, milyonlarca Çin vatandaşı aylardır tecrit altında yaşıyor. Geçen hafta Uygur Özerk Bölgesi’nde karantina altına alınan bir binada çıkan yangınında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyadaki yorumlar, tecridin insanların yangından kaçmalarına engel olduğu gündeme taşıdı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bugün yaptığı açıklamada, kısıtlamaların devam edeceğini söylerken test ve aşılamanın devam edeceğini belirtti.

 

Küresel piyasalarda tedirginlik artıyor...

 

FABRİKALARI TAŞIMAYA HAZIRLANIYORLAR

New York Times’a göre ülke çapında alevlenen gösterilerin biteceği veya daha geniş bir direnişe mi dönüşeceği belli değil, ancak şimdiye kadarki en önemli ekonomik hasarın tecritten kaynaklandığı belirtiliyor.

Yakın zamanda Çin fabrikalarındaki kesintiler nedeniyle satışların düşmesini beklediğini açıklayan Apple, üretimlerinin küçük bir bölümünü Vietnam veya Hindistan gibi diğer ülkelere kaydıran birkaç teknoloji şirketinden biri.

 

Küresel piyasalarda tedirginlik artıyor...

 

OTOMOTİV SEKTÖRÜ DE ETKİLENECEK

Volkswagen, Chengdu kentindeki fabrikasında üretimi askıya aldığı duyuran firmalar arasında. Şirket ayrıca, Changchun kentindeki fabrikada da parça eksikliği nedeniyle 5 ürün bandından 2’sinde üretimin beklemeye alındığını bildirdi. Diğer fabrikaların normal çalışmalarına devam ettiği fakat durumun istikrarsız ilerlediği de aktarıldı.

Uzmanlar, şimdilik en büyük ekonomik etkinin küresel ekonomiden çok Çin’de olacağını söylüyor. Perakende, konaklama, eğlence gibi yüz yüze iletişime dayalı sektörlerin en büyük darbeyi alması bekleniyor.

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