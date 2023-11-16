Korumaları uzaklaştırdı! Kürsüde Erdoğan’a davetsiz misafir

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetsiz misafirini korumaları etkisiz hale getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşurken şaşırtan bir olay yaşandı.
Erdoğan’ın omzuna aniden bir arı kondu. Durumu fark eden koruma hemen müdahale ederek arıyı omzundan aldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Arıyı eliyle Erdoğan’ın omzundan yere düşüren koruma, daha sonra üzerine basarak etkisiz hale getirdi. Yaşanan ilginç olay kameralara anbean yansıdı.