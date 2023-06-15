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Kızılcık Şerbeti’nde Atatürk rozeti sansürlendi mi?

Kızılcık Şerbeti’nde Atatürk rozeti sansürlendi mi?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Haziran 2023 - 16:56

Sezon finali bölümü ile fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti dizisinde Atatürk rozetinin sansürlendiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Dizinin 28. bölümünde Atatürk rozetinin sansürlendiği ileri sürüldü. Bu iddia Gold Film’in sahibi Faruk Turgut’u çok sinirlendirdi.

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finali bölümüyle çok konuşulmuştu.

Her bölümüyle büyük yankı uyandıran dizinin 28. bölümünde Atatürk rozetinin sansürlendiği iddiası ortaya atıldı. Bir izleyicinin yorumuyla çılgına dönen yapımcı ve yapım şirketinden peş peşe açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde Atatürk rozeti sansürlendi mi?

“ATATÜRK FİGÜRÜ KARARTILDI”

Diziyi izleyen bir kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin bu haftaki 28. bölümündeki Fatih rolünü oynayan Doğukan Güngör’ün ceketinin yakasındaki Atatürk figürünün karartılması karşısında ağzım açık kaldı. Bu kadar mı korkulur Atatürk’ten. Karartmaya izin veren dizi yapımcı ve yönetmeninin protesto ediyorum” dedi.

” ATATÜRK SEVGİMİ SORGULAMAK SİZİN HADDİNİZ OLAMAZ”

Paylaşımı gören dizinin yapımcısı Faruk Turgut ise sosyal medya hesabından tepki göstererek ‘Atatürk rozetin kapattılar’ diye algı yaratan zavallılara sesleniyorum. Benim Atatürk’e olan sevgimi ve saygımı sorgulamak sizin haddiniz olamaz. Benim yollum da belli, çizgim de” ifadelerini kullandı.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü yapımcının patronu olduğu yapım şirketi Gold Film’in resmi hesabından da yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 28 bölüm sahnesinde oyuncumuz Doğukan Güngör’ün üstünde yer alan logonun kapatılması hakkında ‘Atatürk fotoğrafı’ kapatıldı ifadesiyle basında yer alan iddialar gerçeğe yansıtmamaktadır. Bahse konu olan yaka amblemi bir giyim markasını temsil etmektedir ve RTÜK gereği kapatılmıştır. Değerli izleyicilerimize ve Kamuoyuna duyurulur…”

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