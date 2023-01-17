Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'dan yeni kareler

Yeni projelerinde beraber başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni fotoğraflar sosyal medyaya düştü.

Ekranların iki başarılı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın uzun zaman sonra seyirci ile buluşacağı yeni dizisi ‘Aile’nin çekimleri başladı.

Herkesin merakla beklediği projeden yeni görüntüler sosyal medyaya düştü.

Yakıştırıldılar

Hayranlarını heyecanlandıran fotoğraflar yorum yağmuruna tutuldu. İki isim birbirlerine çok yakıştırıldı.

Çektiğimiz hafta dizinin afiş çekimlerine giderken görüntülenen Sarıkaya, proje hakkında pek fazla konuşmak istememiş, her şeyin çok güzel gittiğini belirtmekle yetinmişti.