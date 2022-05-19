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Kırgın Çiçekler’in Songül’ü Gökçe Akyıldız O Proje ile El Sıkıştı

Kırgın Çiçekler’in Songül’ü Gökçe Akyıldız O Proje ile El Sıkıştı
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19 Mayıs 2022 - 14:03

Kırgın Çiçekler dizisindeki rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Gökçe Akyıldız’ın yeni dizi projesi belli oldu.

Geçmişte Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan genç yıldızlar arasında yer alan Gökçe Akyıldız geçen yıl sürpriz yapıp El Kızı dizisinde seyirciyle buluşmuştu. Başarılı oyuncu bir süredir yeni görüşmeler yapıyordu.

Yeni dizisi merak konusu olan Akyıldız, Sev Yapım’ın “Civan Mert” dizisiyle el sıkıştı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; TRT’de yayınlanacak projenin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturacak.

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya’nın kaleme aldığı dizide Akyıldız, Sevda Erginci’nin başrol oynadığı projenin ikinci ana kadın karakteri oldu.

Böylece Akyıldız, Sevda Erginci’yle “El Kızı”nın ardından ikinci kez buluşmuş olacak.

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