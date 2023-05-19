Kılıçdaroğlu’ndan Ümit Özdağ’a ziyaret

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etmek üzere partinin genel merkezine gitti.
Zafer Partisi lideri Özdağ, ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinin görüşüleceği toplantı için kendisini ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nu kapıda karşıladı.
14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırken, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisi’nin oluşturduğu Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan yüzde 5,2 oranında oy almıştı.