Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kılıçdaroğlu’ndan Ümit Özdağ’a ziyaret

Kılıçdaroğlu’ndan Ümit Özdağ’a ziyaret
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
19 Mayıs 2023 - 15:44

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etmek üzere partinin genel merkezine gitti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlber Ortaylı seçimlere dair tahminini paylaştı! ‘Bu çok açık…’İlber Ortaylı seçimlere dair tahminini paylaştı! ‘Bu çok açık…’
Dünyanın gözü Türkiye’de: Almanya’dan Kılıçdaroğlu itirafı… Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’da manşetDünyanın gözü Türkiye’de: Almanya’dan Kılıçdaroğlu itirafı… Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’da manşet
Erdoğan seçim gecesini hatırlattı, iki isme çattı! “Özür bile dilemediler”Erdoğan seçim gecesini hatırlattı, iki isme çattı! “Özür bile dilemediler”
Mustafa Sarıgül’den gündem yaratacak Sinan Oğan yorumu! ‘Dostluğumuz var’ diyerek duyurdu…Mustafa Sarıgül’den gündem yaratacak Sinan Oğan yorumu! ‘Dostluğumuz var’ diyerek duyurdu…
Sözcü yazarı, Erdoğan’ın masasına konan notları açıkladı! “Muhalefet bu bakış açısını görmeli”Sözcü yazarı, Erdoğan’ın masasına konan notları açıkladı! “Muhalefet bu bakış açısını görmeli”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Atatürk’ten başka kimsenin bilmediği detay! Bandırma Vapuru aslında Şişli’den yola çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
19 Mayıs kutlu olsun! Cumhuriyet’in ilk adımı Samsun’da atıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kredi kartlarıyla ilgili karar kaldırıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri açıklandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeli’nin danışmanından Fenerbahçe taraftarına hakaret! “Embesiller”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan Ümit Özdağ’a ziyaret
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ronaldo’nun sevgilisi Suudileri kızdırdı: Twerk provasında
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlber Ortaylı seçimlere dair tahminini paylaştı! ‘Bu çok açık…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !