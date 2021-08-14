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Kastamonu Valiliği’nden 250-300 Ceset Toplandığı İddiasına Yanıt Geldi

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Kastamonu Valiliği’nden 250-300 Ceset Toplandığı İddiasına Yanıt Geldi
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14 Ağustos 2021 - 10:35
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Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, “250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği” yönünde çıkan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Kastamonu Valiliği nden 250-300 Ceset Toplandığı İddiasına Yanıt Geldi

Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, “250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği” yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz.”

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