Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kadir İnanır’la ilgili flaş gelişme. Doktorun son durumunu açıkladı

Kadir İnanır’la ilgili flaş gelişme. Doktorun son durumunu açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
29 Mart 2024 - 15:42
Sanatçı Kadir İnanır’ın yoğun bakımdan çıkarılacağı bildirildi. Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır’ın son durumunu açıkladı.

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, rahatsızlanmasının ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam tarafından yapılan açıklamaya göre, İnanır’ın sağlık durumu iyileşme gösteriyor.

Yapılan açıklamaya göre; Kadir İnanır, bugün itibarıyla bilinci açık ve net bir şekilde konuşabiliyor.

Dr. Sağlam, İnanır’ın diğer sağlık sorunlarının da kontrol altında tutulduğunu ve tıbbi tedavilere iyi tepki verdiğini belirtti.

Ayrıca Dr. Sağlam, İnanır’ın oturma kabiliyetinin olduğunu ve fizik tedavi sürecinin sürdüğünü ekledi.

Tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen İnanır’ın yakın bir zamanda buradan çıkarılması planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır, Beykoz’daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İnme geçiren İnanır’ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği açıklanmıştı.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacağı bildirilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sigaraya dev zam geliyor. Tarih verildi. Dedeleriniz gibi tütün saracaksınızSigaraya dev zam geliyor. Tarih verildi. Dedeleriniz gibi tütün saracaksınız
Araçları sattıracak ya da otoparka çektirecek zam geliyorAraçları sattıracak ya da otoparka çektirecek zam geliyor
Mehmet Şimşek: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolar aldıkMehmet Şimşek: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolar aldık
Emekli promosyonunda hangi banka ne kadar veriyorEmekli promosyonunda hangi banka ne kadar veriyor
Seçil Erzan davasında yeni skandal; sahte çıktıSeçil Erzan davasında yeni skandal; sahte çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Depremzedelere çadırda iftar veren Diyanet orucunu lüks salonda açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sigaraya dev zam geliyor. Tarih verildi. Dedeleriniz gibi tütün saracaksınız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekrem İmamoğlu’ndan canlı yayında AK Parti seçmenine çağrı: ‘Ders vermeleri lazım!’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Araçları sattıracak ya da otoparka çektirecek zam geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Şimşek: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolar aldık
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kadir İnanır’la ilgili flaş gelişme. Doktorun son durumunu açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pelin Karahan’dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emekli promosyonunda hangi banka ne kadar veriyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçil Erzan davasında yeni skandal; sahte çıktı
SON DAKİKA HABERLERİ
Depremzedelere çadırda iftar veren Diyanet orucunu lüks salonda açtıMart 29, 2024-3:47 pm
Sigaraya dev zam geliyor. Tarih verildi. Dedeleriniz gibi tütün saracaksınızMart 29, 2024-3:46 pm
Araçları sattıracak ya da otoparka çektirecek zam geliyorMart 29, 2024-3:45 pm
Mehmet Şimşek: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolar aldıkMart 29, 2024-3:43 pm
Emekli promosyonunda hangi banka ne kadar veriyorMart 29, 2024-3:40 pm
Seçil Erzan davasında yeni skandal; sahte çıktıMart 29, 2024-3:38 pm
Küresel piyasalar kritik ABD verisine odaklandıMart 29, 2024-10:37 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !