Kadir Çöpdemir’den eski sevgilisine: Elinde maymun olmaya razıyım

Radyocu olarak sektöre giriş yapan, daha sonra ise sunuculuğa geçen Kadir Çöpdemir, 2002-2005 yılları arasında yayımlanan ve döneminde büyük bir ilgiyle izlenen ‘Ekmek Teknesi’ dizisinde ‘Kirli’ karakteriyle tanınırlığını artırdı. Çöpdemir, katıldığı bir programda, “İlişkinin peşinden koşar mısın?” sorusuna eski sevgilisine seslenerek yanıt verdi: Elinde maymun olmaya razıyım…
Daha önce verdiği bir röportajda hayatına giren kadınların kendisini unutamadığını dile getiren Kadir Çöpdemir, Özlem Esra Ada’nın sunduğu ‘Pembe Masa’ isimli programda özel hayatına dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.
“İlişkinin peşinden koşar mısın?” sorusu sorulunca 55 yaşındaki ünlü isim, eski sevgilisine seslendi. Çöpdemir, şu sözlerle eski sevgilisine ne kadar aşık olduğunu gözler önüne serdi:
Koşmak ne kelime! 10 yıllık ilişkim bir inat uğruna bitti. Evli değilim ama beraber yaşadığım bir hatunum vardı, beni bıraktı gitti. Ne yaptıysam geri gelmedi. İnat vs. hepsinden vazgeçtim artık yeter ki geri gelsin. Elinde maymun olmaya razıyım ama gelmiyor.