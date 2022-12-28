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İYİ Partili Turhan Çömez Peker’le görüşmesini anlattı: “Eğer öldürülürsem bunları…”

İYİ Partili Turhan Çömez Peker’le görüşmesini anlattı: “Eğer öldürülürsem bunları…”
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28 Aralık 2022 - 16:45
İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Sedat Peker ile görüşmesini Halk TV’de anlattı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker ile konuştuğunu açıkladı. Çömez, Peker’in Türkiye’den gelecek yetkililere ifade vermeye hazır olduğunu ve “SEGBİS ile ifade vermeye tüm ifşaatları yapmaya hazırım.” dediğini aktardı. Peker’in ‘öldürülmesi’ durumunda hazırlık da yaptığını söyleyen Çömez, Sedat Peker’in ifşalarının olduğu bilgi ve belgeleri iki farklı ülkeye gönderdiğini söyledi. Turhan Çömez, Peker’in “Tüm bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. 2 farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde bunları tüm Türkiye öğrenecek.” dediğini söyledi.

İYİ Partili Çömez, Halk TV’de Kayda Geçsin programında, Sedat Peker ile görüşmesini anlattı. Peker’in Türkiye’deki devam eden davaları için “Benim davalarımla ilgili gündemi buradan da yönetebilirim. Herhangi bir soru gelirse bana, bunu hukuka uygun bir şekilde, yasalara uygun bir şekilde yapmaya hazırım” dediğini söyleyen Çömez, Peker ile görüşmesinde yaşananları şöyle aktardı:

“YASALARA UYGUN BİR ŞEKİLDE YAPMAYA HAZIRIM”

“Şu ana kadar ifşa ettiği bilgiler son derece önemli ve ciddi. Her dosya, demokratik bir ülkede iktidarı değiştirecek iddialar. Çoğu belgeliydi, yalanlanmadı. Son derece vahim ve kritik bir durumla karşı karşıyayız. Sedat Peker’in kişiliğiyle ilgili tartışmaları bir kenara bırakmak lazım. Hakkında dava var mı diye sordum, “Benim davalarımla ilgili gündemi buradan da yönetebilirim. Herhangi bir soru gelirse bana, bunu hukuka uygun bir şekilde, yasalara uygun bir şekilde yapmaya hazırım” dedi.”

“‘YARGI ÖNÜNDE AKLANMAYA HAZIRIM’ DEDİ”‘

Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vermeye hazır olduğunu söyleyen Çömez, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sedat Peker, gerekirse oradaki Büyükelçilik ya da SEGBİS ile ifade vermeye hazır. “Hükümet benden bilgi, belge istesin ben bunların hepsini resmi yollardan kendisine ulaştırmaya hazırım, gerekirse Türkiye’deki yetkililer gelsin, benden ifade alsınlar. Veya da SEGBİS ile ifade vermeye tüm ifşaatları yapmaya hazırım” dedi.

“Beni yargılayın ama adaletli bir şekilde yargılayın” diyor. “Ben yargı önünde aklanmaya hazırım” dedi. Türkiye’deki bir çok yanlışlığın ifşasına katkı sağlayacağını vurguluyor ve “izin verin ben bunları anlatayım” diyor.”

“KONUŞMAK İSTİYORUM”

Turhan Çömez, Sedat Peker’in şunları söylediğini aktardı:

“Ben ailemle burada eziyet çekiyorum. Ciddi çilelerle boğuşuyorum. Yabancı bir ülkede çok zor şartlar altında yaşamımı idame ediyorum. Kendimi feda etmeye hazırım.

Ama Türkiye’nin arınması için ortaya koyduğum bu iradeye siyaset kurumu da sahip çıksın. İyi Parti bir hamle yaptı ama diğer siyasi partilerden de bu konuda destek istiyorum, konuşmak istiyorum. İfşaatlarda bulunmak istiyorum. Ama kamuoyunun ve özellikle siyaset kurumunun bana destek çıkması gerekiyor.

“TÜM BİLGİ VE BELGELERİ KAYIT ALTINA ALDIM, 2 ÜLKEYE GÖNDERDİM”

Ben her türkü fedakarlığı yapmaya hazırım. Ailem ve çocuklarımla sıkıntılı bir hayat sürüyorum. Ama tüm bunların yanında bana destek olunsun ben bu ifşaatları yapayım. Bu ağır dijital tecrit hakkında bunları yapmam mümkün değil.

Tüm bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. 2 farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde bunları tüm Türkiye öğrenecek.”

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