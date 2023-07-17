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İttifakta yeni formül: CHP, o illeri İYİ Parti’ye verebilir…

İttifakta yeni formül: CHP, o illeri İYİ Parti’ye verebilir…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Temmuz 2023 - 14:37
CHP ve İYİ Parti’de yerel seçimlere yönelik “olumlu hava” esiyor. İki partinin kulislerinde de “İttifak muhtemelen olacak” görüşü konuşuluyor. İYİ Parti, daha çok sayıda büyükşehirde İYİ Parti’nin adayıyla seçime gidilmesini isterken yaşanan tartışmaların “İYİ Parti’nin elini güçlendireceği” yorumu yapılıyor. CHP’de ise “Adana ve Mersin gibi şehirleri verebiliriz” görüşü dile getiriliyor.
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