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İsveç yargısından PKK kararı

İsveç yargısından PKK kararı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Eylül 2023 - 15:02

Türkiye’den NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç, PKK’ya finansman davasında verilen mahkumiyet kararını onadı ancak sınır dışı kararını bozdu.

İsveç temyiz mahkemesi, PKK’yı finanse etme girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi hakkındaki mahkumiyet kararını onadı.

Temmuz ayında bir alt mahkeme, Yahya Güngör isimli şüpheliyi silahlı suç, gasp girişimi ve terörü finanse etmeye teşebbüs suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezasına ve ardından sınır dışı edilmeye mahkum etmişti.

Svea Temyiz Mahkemesi, Güngör’ün Stockholm’deki bir Kürt iş adamına PKK’ya para ödemesi için silah zoruyla baskı yapmaya çalıştığını tespit etti. Mahkeme yaptığı açıklamada, Stockholm bölge mahkemesinin kararını onadığını fakat sınır dışı etme kararını bozduğunu belirtti.

Temyiz mahkemesinin kararı, İsveç’in NATO üyelik başvurusunun Türkiye tarafından onaylanma olasılığını artırabilir.

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Soğuk Savaş döneminde başlayan tarafsızlık politikalarını sona erdirerek geçen yıl NATO’ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Finlandiya’nın üyeliğini Nisan ayında onaylayan Türkiye, İsveç’in üyeliği için ise bazı koşulların yerine getirilmesini talep etti.

Türkiye, İsveç’in üyeliğine onay vermek için ülkenin terör örgütleriyle mücadele etmesini, suçluların Türkiye’ye iadesini ve savunma ekipmanı satışında sınırlamaların kaldırılmasını istemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yakın zamanda yaptığı açıklamada, İsveç’in NATO üyelik başvurusunun onaylanmasını sonbaharda meclise havale edeceğini ancak Türkiye’nin onayı karşılığında Stockholm’den terörizme karşı adımlar atmasını beklediğini söylemişti.

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