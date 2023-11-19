İstanbullulara Pazar sabahı kar sürprizi! Birçok ilçede yağış başladı…

Meteoroloji ve AKOM’un günlerdir devam eden uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı.
ARAÇLAR KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜNDÜ
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar etkisini arttırarak devam ediyor.
Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı yolları ağaçları ve araçları kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışı Çamlıca Tepesi’nden görüntülendi.
AVRUPA YAKASI’NDA DA ETKİLİ OLDU
İstanbul’un Avrupa yakasında etkili olan kar yağışı, bir çok ilçede görüldü. Taksim’de de etkili olan kar, lapa lapa yağdı, araçların üstü dakikalar içerisinde bembeyaz oldu.