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İstanbullulara Pazar sabahı kar sürprizi! Birçok ilçede yağış başladı…

İstanbullulara Pazar sabahı kar sürprizi! Birçok ilçede yağış başladı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Kasım 2023 - 14:40
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı birçok ilçede etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk ve yağışlı havalara karşı art arda uyarılarda bulunmuştu.

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