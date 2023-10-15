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İstanbul’da bugün bu yollara dikkat

İstanbul’da bugün bu yollara dikkat
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Ekim 2023 - 14:59
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıklandı
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