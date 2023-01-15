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İsrail’de 80 bin kişilik ‘Netanyahu istifa’ eylemi!

İsrail’de 80 bin kişilik ‘Netanyahu istifa’ eylemi!
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15 Ocak 2023 - 11:12
İsrail’de, Tel Aviv kentinde toplanan on binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin “yargıyı zayıflatma” girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etti.

Bu haber www.medyaradar.com den alınmıştır.

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