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İsrail Büyükelçilik çalışanı sokak ortasında bıçaklandı

İsrail Büyükelçilik çalışanı sokak ortasında bıçaklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Ekim 2023 - 15:25

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Pekin Büyükelçiliğinde çalışan bir personel bugün sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, büyükelçilik çalışanı bir kişinin Çin’in başkenti Pekin’de büyükelçilik yerleşkesinin dışında bıçaklandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının nedeni açıklanmazken yaralanan personelin durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, beyaz kıyafetli bir saldırganın yere düşen bir kişiyi defalarca bıçakladığı görülüyor.

Bıçaklanan şahıs kanlar içinde uzaklaşmaya çalışırken, saldırgan da topallayarak ters istikamete yürüyor.

Bir başka görüntüde, saldırıya uğrayan kişi, yol kenarında Çinli sakinlerin kendisine yardım etmeye çalıştığı esnada İsrail Büyükelçiliği’nde çalıştığını belirtiyor.

Sakinleştirilmeye çalışılan yaralıya ambulansın yolda olduğu söylenirken, görüntüye sonradan dahil olan kişi ambulansı beklemeden yaralının başka bir araçla taşınmasını istiyor.

Çin makamları, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, saldırganın kimliği ve uyruğu bilinmiyor.

“PEKİN’İN DESTEK VERMEMESİ HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU”

İsrail Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Departmanı Direktör Yardımcısı Rafi Harpaz, Çin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, “derin hayal kırıklığı” yaşadıklarını söylemişti.

Harpaz, Çin’den gelen açıklamalarda “terör örgütü Hamas’ın masum sivillere yönelik gerçekleştirdiği korkunç saldırı ve menfur katliama, onlarca sivilin Gazze’ye kaçırılmasına dönük açık ve net bir kınama” olmadığını ifade etmişti.

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