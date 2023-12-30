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İrem Derici’den bomba Müge ve Gülşen hamlesi

İrem Derici’den bomba Müge ve Gülşen hamlesi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Aralık 2023 - 11:35

İrem Derici’nin bir sunucunun partnerini dolandırdığını açıklamasıyla gözler 2. Sayfa programının sunucularına çevrilmişti. Sunuculardan Gülşen Yüksel, iddiaları geçen günlerde yalanlamalarına rağmen bugün programdan ayrıldığını açıkladı. Derici ise hemen sonra İlahi Adalet şarkısını paylaşarak “Kaldır ellerini” dedi.

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