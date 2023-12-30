İrem Derici’den bomba Müge ve Gülşen hamlesi

İrem Derici’nin bir sunucunun partnerini dolandırdığını açıklamasıyla gözler 2. Sayfa programının sunucularına çevrilmişti. Sunuculardan Gülşen Yüksel, iddiaları geçen günlerde yalanlamalarına rağmen bugün programdan ayrıldığını açıkladı. Derici ise hemen sonra İlahi Adalet şarkısını paylaşarak “Kaldır ellerini” dedi.
İrem Derici’nin bir sunucunun partnerini dolandırdığını açıklamasıyla gözler 2. Sayfa programının sunucularına çevrilmişti. Sunuculardan Gülşen Yüksel, iddiaları geçen günlerde yalanlamalarına rağmen bugün programdan ayrıldığını açıkladı. Derici ise hemen sonra İlahi Adalet şarkısını paylaşarak “Kaldır ellerini” dedi.
İrem Derici, konuk olduğu programda yıllardır beraber ‘manavlık’ yapan ve ünlüler hakkında konuşan iki partnerin arasının açıldığını ve birinin partnerini 2 yıldır dolandırdığını iddia etmişti.
Sahte fatura yöntemiyle partnerini dolandıran kişinin eşiyle birlikte Amerika’ya kaçmaya çalıştığını ve diğer tarafın mağdur olarak yetkililere başvurduğunu söyleyen İrem Derici’nin sözleri kısa sürede gündem olmuştu.
Söz konusu partnerlerin ise uzun yıllardır birlikte magazin programı sunan Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı olduğu iddia edilmişti. İkili, canlı yayında iddiaları yalanlamıştı.
Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı, bu sabah 2. Sayfa programının bittiğini, Gülşen’in programdan ayrılmak istediğini açıkladı.
Derici ise bu gelişme sonrası İlahi Adalet şarkısını paylaşarak “Kaldır ellerini” dedi.