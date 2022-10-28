İngiltere’de 70 yıl sonra bir ilk… Yeni hükümdar için para basıldı! İşte ilk görüntüler

İngiltere, 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2’nci Elizabeth’e veda etti. Tahta Charles’ın geçmesi ile ülkede köklü değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. İngiltere Kraliyet Darphanesi, yeni hükümdar Kral Charles’ın portresinin yer aldığı ilk madeni parayı bastı.

Kraliçe 2. Elizabeth büyük bir törenle son yolculuğuna uğurlanmış, Westminster Kilisesi’ndeki cenaze törenine Kraliyet Ailesi’nin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ve ülke temsilcisi de katılmıştı.

‘Tanrı yeni kralı korusun’ marşı ile yeni döneme start veren İngiltere’de değişim hız kesmeden devam ediyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, İngiltere Kraliyet Darphanesi, yeni hükümdar Kral Charles’ın portresini içeren ilk madeni parayı bastı.

Geleneklere göre, para üzerindeki her yeni hükümdar portrelerinin yönünün değişmesi gerekiyor.

Bu nedenle Kral’ın portresi Kraliçe’ninkinden farklı olarak sola dönük olarak tasarlandı.

PARANIN ÜZERİNDE NE YAZIYOR?

Paranın üzerine basılan ve Kral 3. Charles’ın portresini çevreleyen Latince yazıda ise şu ifadeler yer aldı;

‘CHARLES III. D.G. REX. F. D. 5 Pound. 2022’

Bu sözler ise ‘Tanrı’nın Lütfuyla Kral III. Charles, İnancın Savunucusu’ anlamına geliyor.

BANKNOTLAR DA DEĞİŞİYOR

İngiltere Merkez Bankası’ndan geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre, İngiltere Kralı, 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlarda da yer alacak.

Ancak bu Kraliçe’nin resminin basılı olduğu banknotların piyasadan hemen çekileceği anlamına gelmiyor.

New York Times’a göre, yeni banknotların 2024’ten önce dolaşıma girmesi beklenmiyor.