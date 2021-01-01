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Hadise’ye Büyük Şok!

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Hadise’ye Büyük Şok!
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21 Nisan 2021 - 13:39
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Şarkıcı Ebru Gündeş’in 11 yıllık eşi Reza Zarrab’a açtığı boşanma davası ile ilgili magazin kulislerindeki iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre Gündeş, Zarrab’ın kendisini aldattığını iddia etmesinden sonra yasak aşk yaşadığı kadınlar arasında şarkıcı Hadise’nin de olduğu öne sürülmüştü. Bu iddia magazin gündemine damga vururken Hadise iddiaları jet hızıyla yalanlamış ve dava açacağını belirmişti.

Hadise, hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

Ünlü şarkıcı çıkan haberlerin yalan olduğunu, bu nedenle erişime engellenmesini talep ederken hakimlik ise haberlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirerek talebi reddetti.

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