Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

HABER OLMAK İÇİN YAPMADIĞI BİR BU KALMIŞTI

HABER OLMAK İÇİN YAPMADIĞI BİR BU KALMIŞTI
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
08 Ağustos 2023 - 16:11

Merve Boluğur, sosyal medyada paylaştığı pozlarla gündem olmaya devam ediyor. Boluğur, son olarak siyah bir şalla başını yarı kapatıp göbeğini açtığı kombiniyle ses getirdi.

Yıllar önce yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, uzun zamandır ekranlardan uzak kalsa da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

merve-bolugur-yine-sosyal-medyayi-salladi-basini-16197915-945-m.jpg

YENİ KOMBİNİYLE ŞAŞIRTTI

Sürekli tarz, saç modeli, saç rengi ve kombinleri ile kullanıcılarına hitap eden Boluğur, bu kez siyah bir şalla başını yarı kapatıp göbeğini açtığı kombiniyle poz verdi.

merve-bolugur-yine-sosyal-medyayi-salladi-basini-16197915-2710-m.jpg

Boluğur’un gönderisinin altına takipçileri yorum yağdırdı. Ünlü oyuncuya “Bu nasıl bir tarz?”, “Yanlış örnek olmamalısınız bence”, “Deli ama tatlı deli” gibi yorumlar geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti.Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti.
Herkesin FETÖ’den korkup sustuğu dönemde Erkin Koray bunları söylemişHerkesin FETÖ’den korkup sustuğu dönemde Erkin Koray bunları söylemiş
İstanbul’da ellerinde uzun namlulu silahla yürüyen bir çift görüntülendi. Kim bunları ülkeye soktuİstanbul’da ellerinde uzun namlulu silahla yürüyen bir çift görüntülendi. Kim bunları ülkeye soktu
Kılıçdaroğlu: Toprak elinizden alınıyorsa vatan elinizden alınıyordurKılıçdaroğlu: Toprak elinizden alınıyorsa vatan elinizden alınıyordur
Didem Uzel’den denizde namaz kılan kişiye tepki: “Ne alaka?”Didem Uzel’den denizde namaz kılan kişiye tepki: “Ne alaka?”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rizespor eski başkanı Tahir Kıran’ın anne acısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HABER OLMAK İÇİN YAPMADIĞI BİR BU KALMIŞTI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nilsu Berfin Aktaş’ın iddialı pozları büyüledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Herkesin FETÖ’den korkup sustuğu dönemde Erkin Koray bunları söylemiş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da ellerinde uzun namlulu silahla yürüyen bir çift görüntülendi. Kim bunları ülkeye soktu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: Toprak elinizden alınıyorsa vatan elinizden alınıyordur
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Didem Uzel’den denizde namaz kılan kişiye tepki: “Ne alaka?”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hayatını kaybeden Erkin Koray için tören düzenlenecek mi? Açıklama geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da toplu ulaşıma zam geldi! İşte yeni fiyatlar!
SON DAKİKA HABERLERİ
Tüp fiyatlarına bir ayda ikinci zam!Temmuz 27, 2023-2:40 pm
Icardi’de mutlu son: Geliş tarihi belli oldu!Temmuz 27, 2023-2:39 pm
Alman devinin yıldızına kanser teşhisi konduTemmuz 27, 2023-2:38 pm
TGC: RTÜK tek tip insan, tek tip aile, tek tip yayıncılık için faaliyetlerini sürdürüyorTemmuz 27, 2023-2:36 pm
Almanya’dan Türkiye için flaş vize kararı. 6 Ağustos’tan itibaren başlıyorTemmuz 21, 2023-5:07 pm
Ek zam bekleyen emeklilere kötü haberTemmuz 21, 2023-4:19 pm
Karadeniz’de sıcak saatler… Tansiyon bir anda zirve yaptı! Restleşme sonrası Rusya’dan flaş hamleTemmuz 21, 2023-4:13 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !