Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor
Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi de kendi gibi oyuncuydu. İki kardeşin dayısı ise tüm Türkiye’nin tanıdığı ünlü sanatçı çıktı.
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu’nun filmleri hala herkesin hafızalarında.
Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Müjdat Gezen gibi isimlerle Bubikoğlu sayısız filmde oynadı.
Tüm Türkiye’nin gönlünü çaldı.
Eşi de ünlü film yapımcısı Türker İnanoğlu.
Ama Bubikoğlu’nun bilinmeyen iki ünlü yakını daha var.
Bunlardan biri kız kardeşi. Kız kardeşi Kemal Sunal ile oynadığı filmden tanınıyor.
En büyük Şaban filminde Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu görme yetisini kaybetmiş bir çiçekçiyi oynuyor.
Kemal Sunal da Şaban karakteriyle bulduğu para vasıtasıyla çok sevdiği aşkının gözlerini ameliyat ettiriyor.
Tabi bu parayı bulan Şaban, maalesef hapse giriyor. Ama filmin sonu seyirciyi sevindiriyor.
İki kardeşin dayıları da ünlü bir isim.
Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.