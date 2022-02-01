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Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor

Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor
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18 Şubat 2022 - 14:29

Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi de kendi gibi oyuncuydu. İki kardeşin dayısı ise tüm Türkiye’nin tanıdığı ünlü sanatçı çıktı.

Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor - Sayfa 1

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu’nun filmleri hala herkesin hafızalarında.

Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor - Sayfa 2

Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Müjdat Gezen gibi  isimlerle Bubikoğlu sayısız filmde oynadı.

Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor - Sayfa 3

Tüm Türkiye’nin gönlünü çaldı.

Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor - Sayfa 4

Eşi de ünlü film yapımcısı Türker İnanoğlu.

Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor - Sayfa 5

Ama Bubikoğlu’nun bilinmeyen iki ünlü yakını daha var.

Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor - Sayfa 6

Bunlardan biri kız kardeşi. Kız kardeşi Kemal Sunal ile oynadığı  filmden tanınıyor.

Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor - Sayfa 7

En büyük Şaban filminde Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu görme yetisini kaybetmiş bir çiçekçiyi oynuyor.

Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor - Sayfa 8

Kemal Sunal da Şaban karakteriyle bulduğu para vasıtasıyla çok sevdiği aşkının gözlerini ameliyat ettiriyor.

Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor - Sayfa 9

Tabi bu parayı bulan Şaban, maalesef hapse giriyor. Ama filmin sonu seyirciyi sevindiriyor.

Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor - Sayfa 10

İki kardeşin dayıları da ünlü bir isim.

Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor - Sayfa 11

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.

Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor - Sayfa 12
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