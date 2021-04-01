Gülben’den Gülşen’e Destek

Gülşen’in tranparan tercihi sosyal medyayı ikiye böldü. Sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri olan Gülşen’in kıyafeti eleştirilse de destek mesajı da çoktu.

Bu mesajlardan biri de Gülben Ergen’den geldi. Ergen bir mesaj yayınlayarak Gülşen’e destek verdi. Ergen’in mesajı şöyle:

“Sahne şov yeridir. Dünyanın tüm yıldızları,sesi, sahnesi, şarkıları kadar kostümleri ile de konuşulurlar. Gülşen’in cesur ve ‘herkese yakışması aşırı zor’ olan kostümü, unutmayın ki sesinin ve bestelerinin önüne geçemez.”