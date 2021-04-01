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Gülben’den Gülşen’e Destek

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Gülben’den Gülşen’e Destek
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13 Temmuz 2021 - 17:01
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Transparan sahne kıyafeti giydiği için eleştirilen şarkıcı Gülşen’e, meslektaşı Gülben Ergen’den destek mesajı geldi.

Ünlü şarkıcı Gülşen, uzun bir aranın ardından Alaçatı’da sahne aldı. Ancak şarkıcının, tercih ettiği sahne kıyafeti konseri gölgede bıraktı.
Gülşen’in tranparan tercihi sosyal medyayı ikiye böldü. Sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri olan Gülşen’in kıyafeti eleştirilse de destek mesajı da çoktu.

Bu mesajlardan biri de Gülben Ergen’den geldi. Ergen bir mesaj yayınlayarak Gülşen’e destek verdi. Ergen’in mesajı şöyle:

“Sahne şov yeridir. Dünyanın tüm yıldızları,sesi, sahnesi, şarkıları kadar kostümleri ile de konuşulurlar. Gülşen’in cesur ve ‘herkese yakışması aşırı zor’ olan kostümü, unutmayın ki sesinin ve bestelerinin önüne geçemez.”

 

Gülben Ergenden Gülşene destek
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