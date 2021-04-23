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Gülben Ergen: Tepetaklak olduk!

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Gülben Ergen: Tepetaklak olduk!
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23 Nisan 2021 - 10:59
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Son bir haftada tüm dünyada sert düşüş yaşayıp, hızla değer kaybeden kripto para yatırımlarından zarar ettiğini açıklayan şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ergen, kripto paralardaki düşüşle ilgili, “Sormayın, tepetaklak olduk!” dedi

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; Elon Musk’ı dinlediğini ve dünyada bir trend olduğu için kripto parayı denediğini söyleyen Gülben Ergen, diş kontrolü için geldiği Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı

Ergen, son dönemde aşı karşıtı olanları eleştirip, “Aşı olmamak gibi lüksleri var insanların, aşı seçebiliyorlar. Ben de aşı sırası bana gelsin diye bekliyorum. İlk defa bu kadar 55 yaşımda olmak istememiştim. Tabii gideceğim aşıya hiç sormayacağım tercih hakkı görmüyorum kendimde” diye konuştu.

Son dönemde yatırım yaptığı kripto paradan zarar eden şarkıcı, “Moralim bozuk, sormayın tepetaklak olduk. Gitti giden. Yok canım küçük küçük kayıplar. Zaten kazanmadığımız bir dönemdeyiz neyin yatırımını yapacağız. Bunun dünyalı bir hareket olduğunu görmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

Ergen, kripto paranın güvenli yatırım olarak görülmediği iddialarıyla ilgili sorular üzerine ise, “Ben öyle bir para kazanmıyorum, öyle bir yatırım yapacak gücüm de yok, zaten bir senedir çalışmıyoruz ama dünya buraya göz kırpıyorsa, Elon Musk da boşuna konuşmuyor. Bir şekilde bu yürüyecek. Bir yatırımsa ve dünya bundan bahsediyorsa bunu tanımak ve bilmek lazım.” şeklinde konuştu.

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