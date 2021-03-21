HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun
AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Golcülerin yapamadığını kaleci yaptı! 90+4. dakikada tarihi gol…

Golcülerin yapamadığını kaleci yaptı! 90+4. dakikada tarihi gol…
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
18 views
21 Mart 2021 - 12:34
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Golcülerin yapamadığını kaleci yaptı! 90+4. dakikada tarihi gol…

 

Golcülerin yapamadığını kaleci yaptı! 90+4. dakikada tarihi gol...

 

İspanya La Liga’da Sevilla kalecisi Yassine Bounou, Valladolid deplasmanında 90+4. dakikada attığı gol ile Sevilla’ya 1 puanı getirdi.
İspanya’da futbol sahalarında nadir rastlanan bir gol meydana geldi. Sevilla’nın Valladolid ile oynadığı maçın uzatma dakikalarında Sevilla kalecisi Yassine Bounou, attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Fenerbahçe’nin eski golcüsü Serhat Akın: Sen 4 at, VAR çizgisini yanlış çizsinler!Fenerbahçe’nin eski golcüsü Serhat Akın: Sen 4 at, VAR çizgisini yanlış çizsinler!

Karşılaşmanın 90+4. dakikadasında ileriye çıkan Bounou, yaşanan karambolde topu önünde buldu ve sol ayağıyla fileleri havalandırdı.

TARİHE GEÇEN GOL

La Liga’da bu sezon daha önce de Eibar kalecisi Dmitrovic, Atletico Madrid’e penaltıdan gol atmıştı. Böylece La Liga tarihinde ilk kez aynı sezon iki ayrı kaleci birden gol atma başarısı gösterdi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe’nin eski golcüsü Serhat Akın: Sen 4 at, VAR çizgisini yanlış çizsinler!Fenerbahçe’nin eski golcüsü Serhat Akın: Sen 4 at, VAR çizgisini yanlış çizsinler!
Son dakika haberi – Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi olay kehanet! Erol Bulut, Ali Koç…Son dakika haberi – Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi olay kehanet! Erol Bulut, Ali Koç…
4 büyükler, Bankalar Birliği ile yeni sözleşme imzalıyor4 büyükler, Bankalar Birliği ile yeni sözleşme imzalıyor
Alex de Souza sürprizi! Antrenörlük kariyeri başlıyor…Alex de Souza sürprizi! Antrenörlük kariyeri başlıyor…
Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı! ‘Ağzını burnunu kırarım’Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı! ‘Ağzını burnunu kırarım’
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.