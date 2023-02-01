GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE !

Yaşanan bu felaket senaryosunun ardından geçmiş olsun Türkiye…

Son 5 yıl içerisinde yaşanan pandemi, ekonomik kriz, deprem gibi pek çok problem ve afetlerin karşısında sınıfta kalmış bir iktidara boyun eğmek cehaletin sembolüdür.

Siz AKP’liler neyi kutluyorsunuz ?

Suriye’de şehit edilecek olan askerlerimizi mi…

Ömrünüz boyunca çalışıp isteseniz de ev sahibi olamayacağınız geleceğinizi mi…

Sokaklarda hür ve özgür iradesi ile dolaşamayan genç kızlarımızı mı, üç kuruşluk insanlar tarafından tacize ve tecavüze uğrayıp hiçbir ceza almadan elini kolunu sallaya sallaya gezenleri mi…

Yoksa tecavüze uğrayan hayvanları, çocukları mı?

Biz depremde sardığımız yaraları hala unutmadık, yaşanılanlar ve yaşatılanlar henüz bu kadar tazeyken hepinizin gizli ve menfaat dolu emellerinize ulaşmış olmanızı ve kutlamalarınızı tenkit ediyorum.

Cehalete boyun eğmiş bir toplum kendi kişisel çıkarları içerisinde yok olmaya mahkumdur.

Fikir ve görüş ayrılıklarına saygı duymakla birlikte LGBT hakkında yapılan o balkon konuşmasını şiddetle kınıyorum.

Senin bireysel olarak kadın olman ve senin bireysel olarak erkek olman ne kadar doğal ise LGBT olan bireyler de bunu doğal bir süreç olarak kabul ediyor, yargıladığınız o insanlar duyusal olarak sizlerden çok daha gelişmiş algıları ve cehaleti çoktan aşmış aynı zamanda zekâ seviyesi yüksek olan insanlardır. Cehalet var olduğu sürece gelişmekten çok geride kalmış bir ülke olarak saygı ve sevgi sınırları içerisinde her türlü illegal ve yaşadığı dünyanın içerisine saygısı olmayan bu ”balkon konuşmasına” ithafen :

İktidarın kurallarını değiştirecek kadar güçlü değilim ama cehalete boyun eğmeyecek kadar güçlüyüm.