Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Gazze’ye paraşütle yardım bırakıldı!

Gazze’ye paraşütle yardım bırakıldı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
06 Kasım 2023 - 11:55
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi’ndeki Ürdün Sahra Hastanesi’ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarının hava yoluyla ulaştırıldığını açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mauro Icardi’yle ilgili Hatayspor kararı verildi!Mauro Icardi’yle ilgili Hatayspor kararı verildi!
Arda’nın süre almadığı maçta Real Madrid liderliği kaptırdı!Arda’nın süre almadığı maçta Real Madrid liderliği kaptırdı!
Borsa’da yeni hafta yükselişle başladıBorsa’da yeni hafta yükselişle başladı
Dolar ve euro’da haftanın ilk rakamları!Dolar ve euro’da haftanın ilk rakamları!
Gazeteciler, AYM’nin önünde buluşacak: Sansür yasasına ve keyfi tutuklamalara karşı basın nöbetiGazeteciler, AYM’nin önünde buluşacak: Sansür yasasına ve keyfi tutuklamalara karşı basın nöbeti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Menajerinden Metin Uca’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mauro Icardi’yle ilgili Hatayspor kararı verildi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arda’nın süre almadığı maçta Real Madrid liderliği kaptırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekim ayında ihracatta çifte rekor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
6.5 büyüklüğünde deprem bekleniyor diyerek uyardı! ‘Hasar yüzde 70 azaltılabilir…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gazze’ye paraşütle yardım bırakıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa’da yeni hafta yükselişle başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar ve euro’da haftanın ilk rakamları!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gazeteciler, AYM’nin önünde buluşacak: Sansür yasasına ve keyfi tutuklamalara karşı basın nöbeti
SON DAKİKA HABERLERİ
Mauro Icardi’yle ilgili Hatayspor kararı verildi!Kasım 6, 2023-12:00 pm
Arda’nın süre almadığı maçta Real Madrid liderliği kaptırdı!Kasım 6, 2023-11:59 am
Ekim ayında ihracatta çifte rekor!Kasım 6, 2023-11:57 am
6.5 büyüklüğünde deprem bekleniyor diyerek uyardı! ‘Hasar yüzde 70 azaltılabilir…’Kasım 6, 2023-11:56 am
Gazze’ye paraşütle yardım bırakıldı!Kasım 6, 2023-11:55 am
Borsa’da yeni hafta yükselişle başladıKasım 6, 2023-11:52 am
Dolar ve euro’da haftanın ilk rakamları!Kasım 6, 2023-11:51 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !