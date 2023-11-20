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Gazze’den 61 hasta daha Türkiye’ye gelecek! Bakan Koca açıkladı…

Gazze’den 61 hasta daha Türkiye’ye gelecek! Bakan Koca açıkladı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Kasım 2023 - 9:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze’den Mısır’a geçişinin sağlandığını belirterek, hastaların sabah uçakla Ankara’ya getirilmesinin planlandığını açıkladı.

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