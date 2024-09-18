Galatasaray’ın Gaziantep FK galibiyeti sonrası hem övgü hem eleştiri

Galatasaray ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’de 3. haftanın erteleme maçında kozlarını paylaştı.

RAMS Park’ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 3-1’lik skorla sarı – kırmızılılar oldu.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi kaydetti. Gaziantep FK’nın tek sayısı ise Furkan Soyalp’ten geldi. Bu sonucun ardından Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, karşılaşmayı köşelerinde mercek altına aldı.

Dün devre arasında stüdyoya indiğimde şöyle takıldım mesai arkadaşlarıma: “Arkadaşlar ne yaptınız, Galatasaray-Rize maçının tekrarını mı veriyorsunuz? 4 gün arayla aynı müsabakayı ikinci kez izliyoruz adeta.” Sahiden de Galatasaray’ın 4 gün önceki rakibi Rize ile, dünkü misafiri Gaziantep arasındaki benzerlikler çoktu. Maç önü röportajında Selçuk İnan, 4 gün önce İlhan Palut’un anlattıklarının aynısını söyledi adeta: “Bugün beşli savunmayla Galatasaray’ın santradaki rüzgarını kırmayı umut ediyoruz. Eğer o rüzgarı kırabilirsek, bizim de maçın ilerleyen dakikaları için farklı planlarımız var.”

İki hoca da beşli defans, dokuzlu savunma bloğuyla başladı. İki takım da ilk 10 dakikada gol yedi. İki maçta da tam 26’da skor 2-0 oldu. Ve Galatasaray her iki maçın da fişini 26’da çekti.

YUNUS AKGÜN’Ü TEBRiK ETMEK GEREK

Tabii ki Galatasaray’ın fişi erken çekmesinde tutkulu önde baskısının ve savunmasını çok öne çıkarmasının büyük rolü var. 10’uncu dakikada gelen gol öncesi aslında Galatasaray hücumda topu kaybetmişti. Ancak öyle çabuk geri kazandılar ki, rakipleri nefes alamadı adeta. Bu baskıda defans hattını öne çıkaran Davinson Sanchez başrolde. Sürekli sağa deplase olarak rakip savunmaların aklını karıştıran Dries Mertens müthiş. Sürekli kutu içine ikinci santrfor koşuları yapan Yunus Akgün’ü de tebrik etmek gerek.

KEŞKE YENi TRANSFERLER DE BU MAÇTA OYNAYABiLSEYDi

Tabii ki gönül isterdi ki bu maçta Galatasaray’ın yenileri Osimhenler Jacobslar da, Antep’in yenileri Okerekeler Ndiayeler de oynasalardı. Ancak TFF’de yıllardır bozuk olan planlama, hız kesmeden hatalar yapmaya devam ediyor. Türkiye’de transferin Eylül ortasında bittiği önceden belli mi? Belli. Türk takımlarının Ağustos sonu play-off oynayacağı ve lig maçlarının sorun olacağı önceden belli mi? Belli.

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Öyleyse neden geçen sezon de ertelenmiş olan, bu yıl da erteleneceği kesin olan bu maçları göstermelik olarak 3’üncü haftaya koyuyorsunuz? Daha sezon başından Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz 3’üncü haftada maç oynamayacakları şekilde açıklasanız ya fikstürü? Böylece bu statü gereği oynamayan oyuncu tuhaflığı da yaşanmasa…

Fırat Aydınus: Güç ve kalite farkıyla üç puan kazandı

Tam 17 futbolcu ile ligin en çok transferini yapan Gaziantep’te dört, Galatasaray’da üç oyuncu prosedür gereği bu erteleme maçında oynayamadı. Okan Buruk sezonun bonservis bedeli olarak en pahalı üçüncü oyuncusu Elias Jelert’in yerine sol tarafta Berkan’a göre verdi.

Büyük takımlara karşı klasikleşen 5-4-1 kurulumu ile sahaya çıkan Gaziantep’te çok eksik vardı. Bu defansif kurgu ile adeta ‘ben ceza sahası içine gömüleceğim, bu bölgeyi savunabildiğim kadar savunacağım’ dedi. İlk yarı Galatasaray 24 kez ceza sahası içinde topla buluştu. 3 gün önceki rakip Rizespor gibi Gaziantep de ilk 26 dakika da 2 gol yedi. Adeta kopya maçlardı…

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RiZE MAÇININ KOPYASIYDI

Galatasaray maça çok etkili, hırslı ve baskı ile, adeta Rize maçını devam ettirircesine hızlı başladı Mertens’in anahtar pasında Barış Alper, çapraza vurduğu şutla golü buldu. Rizespor müsabakasına benzer bir şekilde Gaziantep karşısında da oyun boyunu kısaltan bir Galatasaray vardı sahada. Bunu sağlayan isimlerin başında Davinson Sanchez geldi. Torreira’nın ön alanda baskı yapmasını kolaylaştıran Davinson Sanchez’in öne çıkışları ve atakları orta sahada engelleyecek şekilde pozisyon alması, Kolombiyalı futbolcunun tam bir görev adamı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

JELERT’E BU PARA VERiLiR Mi?

İlk yarı Berkan’ın performansı belki bazılarına “Jelert’e bu kadar parayı vermek gerekli miydi?” dedirtti. Hele Jakobs da varken. İlk yarı Gaziantep’in sol tarafı çöktü. Galatasaray’ın en tehlikeli atakları ve goller hep bu bölgeden geldi. Davinson Sanhez, Galatasaray’ın oyununda gizli kahraman, kilit oyuncu görevi görüyor.

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KALiTE FARKI DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Okan Buruk’un bu sene en çok uğraşacağı konulardan biri Osimhen-İcardi-Batshuayi üçlüsünü sezon boyu psikolojik anlamda yönetme zorluğu.

İlk yarı itibariyle ligdeki takımlar arasında kalite ve güç farkının bu kadar büyük olması gerçekten düşündürücü idi. İkinci yarıda Galatasaray yine rakip sahada baskı yaptı ancak yoğunluk derecesi ilk devreden düşüktü. Sanırım Fenerbahçe derbisini düşünerek güçlerini ekonomik kullanmak istediler. İlk yarı gibi 2. devre de Rize maçının kopyası gibiydi. 70. dakikada Okan Buruk derbiyi düşünerek oyuncu değişikliklerini yaptı.

Galatasaray adeta güle oynaya, yürüye yürüye Batshuayi ile 3. golü buldu. Gaziantepli Furkan’ın orta sahadan attığı gol, bana yıllar önce Galatasaray-Trabzon maçında Kucka’nın yine Muslera’ya aynı nokta ve mesafeden attığı golü hatırlattı.