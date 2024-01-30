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Galatasaray’da yeni hedef ‘Tagliafico’ oldu!

Galatasaray’da yeni hedef ‘Tagliafico’ oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Ocak 2024 - 10:52

Galatasaray, Lyon forması giyen Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico’yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Messi’nin kaptanlığını yaptığı Arjantin Milli Takımı’nda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

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