Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Galatasaray’da Erden Timur da istifa etmiş!

Galatasaray’da Erden Timur da istifa etmiş!
0 views
18 Aralık 2021 - 9:22

Galatasaray’da Erden Timur da istifa etmiş!

 

Galatasarayda Erden Timur da istifa etmiş

45 gün önce hem başkan danışmanlığını hem de Emlak AŞ’deki görevini bıraktı. Galatasaray Kulübü’nde ilk istifanın başkan yardımcısı Rezan Epözdemir değil, Erden Timur tarafından gerçekleştiği ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı kulübe önemli sponsorluk katkıları veren ve son olarak stadın isim sponsoru NEF’in sahibi olan Erden Timur 45 gün önce sarı kırmızılılardaki görevini bıraktı.

Galatasaray Kulübü’nde ‘Başkan Danışmanı’ ve sarı kırmızılı kulübün Emlak AŞ yönetiminde yer alan Timur’un bu iki görevinden de Burak Elmas ile görüşerek istifa ettiği ortaya çıktı.

BASKETBOLA VE KULÜBE DESTEĞE DEVAM

Meteoroloji’den 17 kente yoğun kar uyarısı! Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji’den 17 kente yoğun kar uyarısı! Dikkat: Kuvvetli olacak

Bu gelişmeyi doğrulayan Erden Timur “Ben bu kararı 45 gün önce aldım ve Başkan Burak Elmas’a da sundum. Ancak önce Galatasaraylı olduğum ve Galatasaray menfaatleri gereğince de böyle bir olayla gündeme gelmemek adına sessiz kaldım” diyerek bu iki görevi bıraktığını belirtti. Ancak bu karara rağmen Timur, basketbol şubesindeki görevine ve desteğe devam edecek.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji’den 17 kente yoğun kar uyarısı! Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji’den 17 kente yoğun kar uyarısı! Dikkat: Kuvvetli olacak
Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem!Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem!
Galatasaray ile Fenerbahçe dost olur mu?Galatasaray ile Fenerbahçe dost olur mu?
Çorum’da deprem meydana geldiÇorum’da deprem meydana geldi
Şahan Gökbakar: “Yazık oluyor!”Şahan Gökbakar: “Yazık oluyor!”
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !