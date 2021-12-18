Galatasaray’da Erden Timur da istifa etmiş!

45 gün önce hem başkan danışmanlığını hem de Emlak AŞ’deki görevini bıraktı. Galatasaray Kulübü’nde ilk istifanın başkan yardımcısı Rezan Epözdemir değil, Erden Timur tarafından gerçekleştiği ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı kulübe önemli sponsorluk katkıları veren ve son olarak stadın isim sponsoru NEF’in sahibi olan Erden Timur 45 gün önce sarı kırmızılılardaki görevini bıraktı. Galatasaray Kulübü’nde ‘Başkan Danışmanı’ ve sarı kırmızılı kulübün Emlak AŞ yönetiminde yer alan Timur’un bu iki görevinden de Burak Elmas ile görüşerek istifa ettiği ortaya çıktı.

BASKETBOLA VE KULÜBE DESTEĞE DEVAM

Bu gelişmeyi doğrulayan Erden Timur “Ben bu kararı 45 gün önce aldım ve Başkan Burak Elmas’a da sundum. Ancak önce Galatasaraylı olduğum ve Galatasaray menfaatleri gereğince de böyle bir olayla gündeme gelmemek adına sessiz kaldım” diyerek bu iki görevi bıraktığını belirtti. Ancak bu karara rağmen Timur, basketbol şubesindeki görevine ve desteğe devam edecek.