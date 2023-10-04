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Fransa’nın ‘Başörtüsü’ kararına AK Parti’den tepki

Fransa’nın ‘Başörtüsü’ kararına AK Parti’den tepki
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ekim 2023 - 14:33
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü ele alan 9. maddesini Avrupa’nın göbeğinde hiçe sayan Fransa’yı bu çağ dışı, Müslüman toplumu ötekileştirip, vicdanları yaralayan kararından acilen vazgeçmeye davet ediyoruz.” dedi.

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