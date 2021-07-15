Florentino Perez’in Yeni Ses Kaydı Sızdı

Florentino Perez’in yeni kayıtları sızdırıldı. Perez ses kaydında, İspanyol teknik adam Vicente del Bosque için “Ne antrenman yaptırmayı biliyor ne de taktik biliyor. O bir salak! Herkes onun hoca olmadığını biliyor. İnanmıyorsan Beşiktaş başkanına ya da Rafael Benitez’e sor” ifadelerini kullandı.

İspanya’nın gündeminde ses kayıtları sızdırılan Florentino Perez var.

El Confidencial gazetesi son günlerde Real Madrid Başkanı Perez’in geçmişteki ses kayıtlarını yayınlıyor. Başkan Perez’in kulübün efsane isimlerinden Iker Casillas ve Raul Gonzalez hakkındaki ağır sözleri ortaya çıkmış, ardından da Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo’yu hedef aldığı sözleri sızdırılmıştı.

Gazetenin yayımladığı son ses kaydında Perez’in hedefinde Vicente del Bosque var. Del Bosque, Real Madrid ve İspanya Milli Takımı ile önemli başarılara imza atmış ve bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştırmıştı.

“Del Bosque hoca değil, inanmıyorsan Beşiktaş başkanına sor”

Florentino Perez’in ses kaydında Vicente del Bosque’yi topa tuttuğu öne çıkarken Beşiktaş’ın adı da geçiyor.

Perez’in, ses kaydında Bosque için “Ne antrenman yaptırmayı biliyor ne de taktik biliyor. O bir salak! Del Bosque’ye iş teklifi gelmiyor çünkü herkes onun hoca olmadığını biliyor. İnanmıyorsan Beşiktaş başkanına ya da Rafael Benitez’e sor. Hayatında antrenman görmedi. Nasıl antrenman yapılacağını bilmiyor. İnsanları nasıl yönlendireceğini bilmiyor. Taktik bilmiyor, fizik bilmiyor… Hiçbir şey bilmiyor! Figo geldi ve Raul ile yakın arkadaş oldu. İkisi Hierro ile beraber takımı yönettiler. Zavallı Vicente hiçbir şey yapmadı! Milli takıma gideceğini söylüyorlar. Milli takımdaki eksik tek şey zaten Del Bosque…” dediği aktarıldı.

“Ronaldo ve Mourinho, iki anormal”

El Confidencial gazetesinin yayınladığı son ses kaydında Perez’in hedefinde Vicente del Bosque de var. Del Bosque, Real Madrid ve İspanya Milli Takımı ile önemli başarılara imza atmış ve bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştırmıştı.

Başkan Perez Cristiano Ronaldo’yla ilgili, “Ronaldo bir aptal ve hasta bir adam. O ve Mourinho iki anormal” dediği belirtildi. Daha önceki kayıtlarda ağır sözler kullandığı Iker Casillas hakkında ise Perez’in yeni kayıtlarda, “Casillas’ın boyu kısa ve iyi görmüyor. Bir köpek yavrusu gibi küçük bir çocuk gibi” diye konuştu.

Vicente del Bosque neler kazandı?

Vicente del Bosque futbolculuk yıllarında Real Madrid’in efsane isimlerinden biri olarak anılıyor. 10 yılın üzerinde Real Madrid forması giyen Del Bosque, 1984’te İspanyol devinin altyapısında çalışmaya başladı.

1994’te A takımın geçici teknik direktörlüğünü yapan Del Bosque, 1999’da takımın başına geçti. Ancak 2003’te Perez onu yetersiz buldu ve yollar ayrıldı. Del Bosque bu sürçte 2 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa, 1 Kulüpler Dünya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupa kazandı.

2004’te Beşiktaş’ın başına geçen İspanyol teknik adamın Türkiye kariyeri uzun sürmedi. Sezon başında takımı devralan Bosque, Ocak ayında Beşiktaş’tan ayrıldı.

EURO 2008’i kazanan İspanya, Luis Aragones’in yerine Vicente del Bosque’yi göreve getirdi. 2008-2016 yılları arasında milli takımı çalıştıran Del Bosque, takımıyla 2010 Dünya Kupası ve EURO 2012 zaferi yaşadı.

70 yaşındaki teknik adam 2016’da İspanya’yı bıraktığından beri herhangi bir takımı çalıştırmadı. (NTV)