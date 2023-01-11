Fernando Muslera futbolu bırakacak mı? Kararını açıkladı

Galatasaray‘ın kaptanı Fernando Muslera, sabah yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli kaleci futbolu bırakıp bırakmayacağı konusuna açıklık getirdi. Fenerbahçe derbisi sonrası şampiyonluk için de konuşan Muslera, bu sezon Dursun Özbek ile büyük bir değişime uğradıklarını açıkladı.

“BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER OLDU”

Fernando Muslera sezon başında kulüpte büyük değişimler yaşandığına vurgu yaparak “Şüphesi yönetimimiz büyük değişiklikler yaptı. Hoca değişimi oldu ve kaliteli oyuncular geldi. İyi bir ortam var. Daha iyi olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE’Yİ İYİ ANALİZ ETTİK!”

Fenerbahçe’yi iyi analiz ettiklerini ve Hatayspor maçına iki katı konsantre ile çıkacaklarını belirten Muslera “Hafta boyunca Fenerbahçe maçını analiz ettik. Derbideki 3-0’lık sonuçta gollerin ikisin son dakikalarda attık. Taraftar için de özel bir maçtı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bütün takımlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Türkiye’de tüm takımlara oynamak zor. Hatay’a karşı iki katı konsantre şekilde çıkacağız. Derbiye hazırlanır gibi hazırlanacağız. Her gün çalışıp yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum.” dedi.

KALECİLERE YAPILAN ELEŞTİRİLER

Süper Lig’deki kaleci performanslarını ve yapılan eleştirileri yorumlayan Fernando Muslera “Açıkçası eve gittiğimde çok fazla futbol maçı izlemiyorum ama kalecilere çok sert eleştiriler yapılıyor. Onları da insan olarak görmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“FİZİĞİM EL VEDİKÇE DEVAM EDECEĞİM”

Fernando Muslera “Kaleciler uzun süre forma giyebiliyor. Inter-Parma maçında Buffon 44 yaşında forma giydi. Futbolu bırakmayı ve teknik direktör olmayı düşünüyor mu? Yoksa futbol oynamaya devam mı edecek?” şeklinde gelen bir soruya “Fiziğim el verdikçe oynamaya devam edeceğim. Bir sonraki adımım için bir planım yok. Şu anda sadece bugüne odaklandım.” cevabını verdi.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Fenerbahçe galibiyetinin ardından şampiyonluk şansını değerlendiren Fernandı Muslera, “Sezonun bitmesine daha çok var. Pozitif mentalite ile devam etmemiz gerekiyor. Türkiye Kupası da var. Türkiye Kupası da bizim için önemli bir hedef.” dedi.