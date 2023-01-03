Ferdi Kadıoğlu bombası! Fenerbahçe’ye yeni teklif…

Fenerbahçe’de son iki sezondur performansını üst seviyeye çıkaran Ferdi Kadıoğlu’nun geleceği şimdiden merak konusu. Devlerin takibindeki Ferdi’ye yeni bir talip daha çıktı. Saha içi ve dışında örnek bir profil olan Ferdi Kadıoğlu için konuşulan rakamlar da ciddi seviyelerde…

Avrupa’nın takip ettiği Ferdi Kadıoğlu ise son iki sezonda yaptığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çekti. A Milli Takım ’a kadar yükselen 23 yaşındaki futbolcu, Napoli ve Dortmund’un yakın takibindeydi. Bu iki takımdan teklif beklenirken, farklı bir kulüp masaya oturmaya hazırlanıyor: İnter Milan…

İtalyan devi, sağ bek oyuncusu Denzel Dumfries’i isteyen Tottenham’la pazarlıkları son aşamaya getirdi. Tarafların 30 milyon Euro bonservis bedeliyle el sıkışmaları bekleniyor. İnter, Hollandalı yıldızın yerini doldurmak için kolları hemen sıvadı.

INTER’İN İLK DÜŞÜNCESİ 15 MİLYON EURO

Lacivert-Siyahlılar’ın teklif yapması beklenen ilk oyuncunun Ferdi Kadıoğlu olduğu iddia edildi. İnter Milan’ın, ilk etapta 15 milyon Euro’luk bir teklif sunması ancak bu rakamın rahatlıkla yükselebileceği kaydedildi. Fenerbahçe, şampiyonluk hedefine iddialı bir şekilde ilerlerken, takımın en önemli isimlerinden biri olan 23 yaşındaki yıldızı satmak istemiyor.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi 25 milyon euronun altı bir teklifi değerlendirme niyetinde değil. Kim Min Jae’nin Napoli’ye transferi ve piyasa değerinin 35-40 milyon euro bandına getirmesi sarı lacivertlilerin elini pazarlıklarda güçlendirecek.

Ferdi Kadıoğlu, Nisan 2020’de 2.5 milyon euro olan piyasa değerini performansıyla 12 milyon euro seviyelerine getirmişti.

DERBİYİ YERİNDE İZLEYECEKLER

Öte yandan Napoli yetkilileri, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisini izleyecek. Fenerbahçe’den Crespo, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu ile Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu derbide radarda olacak.

EVLİLİK KARARI

Fenerbahçe forması giyen futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mutlu bir beraberlik yaşadığı güzellik uzmanı sevgilisi Sera Vrij ile 2023 senesinde hayatını birleştirme kararı aldı.

Ali Koç ‘Aferin Ferdi’ diyerek takılmıştı

Yeni sözleşme töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önünden geçen genç kıza ‘Sen kimsin?’ demişti. Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisi Sera Vrij, ‘Ferdi’ cevabını verince Ali Koç ‘Girlfriend?’ diye sormuş, evet yanıtını aldığında ise Ferdi Kadıoğlu’na dönerek ‘Aferin Ferdi’ ifadelerini kullanmıştı. Bu diyalog ortamda gülüşmelere sebep olmuştu.

Ferdi’nin başarısının sırrı

Ferdi Kadıoğlu’nun formunun her hafta daha da yukarıya doğru ivme kazanması, yüzünün daha fazla gülmesiyle doğru orantılı olduğu, her ikisinin de altında yatan gerçek sırrın ‘aşk’ olduğu ortaya çıktı. İki yıla yaklaşan bir süredir Sera Vrij’le yaşadığı düzgün ve seviyeli arkadaşlığın genç futbolcuya çok yaradığı ve Sera’nın Ferdi’nin hayatına renk getirdiği öğrenildi.

Yalnızlığı Sera ile yendi

Fenerbahçe’ye henüz 16 yaşını bitirdiği günlerde transfer olan Ferdi Kadıoğlu’nun genç yaşında ailesinden kopması, Türkçe’yi anlıyor olsa da konuşamaması onu ilk yıllarında zorluklara ve yalnızlığa iterken, bu durum form grafiğine de olumsuz yansımıştı. İki yıldır genç futbolcunun yükselen formunda onu adeta yeniden keşfeden Pereira ve Jesus kadar, Hollandalı kız arkadaşı Sera ile yaşadığı aşkın da büyük etkisi var.

İş ve okul bir arada

Hollanda doğumlu olan Sera Vrij, ülkesinde güzellik, kozmetik ve kişisel bakım üzerine faaliyet gösteren Vitalderma isimli güzellik merkezinin sahibi. Sera Vrij, bununla beraber Hogeschool TIO Amsterdam Üniversitesi’nde öğrenim hayatına devam ediyor.

Babası ‘Cyborg’ lakaplı dövüş ustası

Ferdi’nin aşkı Sera’nın babası Hollanda’da ünlü bir karma dövüş sporcusu olan Dick Vrij. Hollanda basınının insan ile makinenin birleşimiyle ortaya çıkan robot kahraman Cyborg lakabı taktığı Vrij’in 15 maçta 7 galibiyeti bulunuyor.

Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisi Sera Vrij kimdir?

Sera Vrij’in Hollanda’da dünyaya geldiği öğrenildi. Hem okul hem de iş ile ilgilenen Hollandalı güzel Sera Vrij’in Hogeschool TIO Amsterdam Üniversitesi’nde öğrenim hayatına devam ettiği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra güzellik sektöründe çalışan Sera Vrij’in Hollanda’da güzellik, kozmetik ve kişisel bakım üzerine faaliyet gösteren Vitalderma isimli güzellik merkezinin sahibi olduğu ortaya çıktı.