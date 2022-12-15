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Fenerbahçe yeni Arda Güler’leri! Problem çözmek onun işi, daha hızlı…

Fenerbahçe yeni Arda Güler’leri! Problem çözmek onun işi, daha hızlı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Aralık 2022 - 12:54
Fenerbahçe yeni Arda Gülerleri Problem çözmek onun işi, daha hızlı...

Yeni sezona Jorge Jesus’la bambaşka bir futbolla başlayan Fenerbahçe hem Avrupa’da hem de ligde zirveye oynuyor. Fenerbahçe transfer konusunda da yetenek avına devam ediyor. Yeteneğiyle dikkat çeken Arda Güler, adından söz ettirdi ve dev kulüplerin dikkatini çekti. Fenerbahçe, yeni Arda Güler’lerini buldu ve transfer için anlaşmaya vardı.

Yeni sezona Jorge Jesus’la başlayan ve bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe hem ligde hem de Avrupa’da zirveye oynuyor. Dünya Kupası arasına 2 puan farkla lider giren sarı-lacivertli takım hazırlık maçlarının da hepsini kazandı.

Yaz transfer sezonunda kadrosuna birçok yıldızı katan Fenerbahçe’de hedef bu sezon şampiyonluk. Jorge Jesus liderliğinde yapılan transferler de Fenerbahçe’nin kadro derinliği için avantaj sağlıyor.

TRANSFERDE HAREKETLİLİK

Ara Transfer sezonu yaklaşırken Fenerbahçe’de kimlerin gideceği merak edilirken yeni transferler konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, Arda Güler’i Gençlerbirliği altyapısında keşfederek genç yeteneği Türk futboluna kazandırdı. Oynadığı futbolla tüm taraftar grubunun beğenisini toplayan genç oyuncu şimdiden Avrupa’nın dev kulüplerinin transfer listesinde.

F.BAHÇE YENİ ARDA GÜLER’LERİ KAPTI

Sabah’ın haberine göre; Fenerbahçe; Arda Güler’in bonservisinin yüzde yirmisi için Gençlerbirliği ile anlaştığı görüşmede, Başkent ekibinin U15 kategorisinde oynayan 4 ismine de talip oldu ve taraflar bu konuda el sıkıştı.

UTKU, ARDA’DAN DAHA ÇABUK: 8-10 numara oynayabiliyor. Arda Güler gibi sol ayaklı. Kaleyi gördüğü yerden şut çekebiliyor. Dribbling özelliği ön planda. Arda’dan daha çabuk bir futbolcu olduğu söyleniyor.

 

Fenerbahçe yeni Arda Gülerleri Problem çözmek onun işi, daha hızlı...

 

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PROBLEM ÇÖZMEK MAHMUT’UN İŞİ: Görev bölgesi kanatlar ve santrfor. Çok hareketli ve şutör. Problem çözmeye yatkın.

 

Fenerbahçe yeni Arda Gülerleri Problem çözmek onun işi, daha hızlı...

 

CAN BARTU ÇIĞIR: Adını Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden biri olan Can Bartu’dan alan genç futbolcu, sağ ayaklı. Hem sağ bek hem sol bek hem de orta alanda sol içte oynayabiliyor. Genç oyuncu, liderlik vasıflarına sahip.

 

Fenerbahçe yeni Arda Gülerleri Problem çözmek onun işi, daha hızlı...

 

YİĞİT BİRE BİRDE ETKİLİ: İki kanatta da boy gösterebilen Yiğit Evin, futbolu akıcı oynayabilen, skoru her an değiştirebilecek yeteneğe sahip. Sağ ayaklı, özellikle sol açıkta daha verimli ve bire birde oldukça etkili.

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