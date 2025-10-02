Fenerbahçe – Nice: Muhtemel 11’ler ve Kritik Detaylar

  1. Haberler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fransa temsilcisi Nice’i sahasında ağırlayacak. Chobani Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Yardımcılıkları Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak, dördüncü hakem Novak Simovic olacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almak için sahada olacak. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son karşılaşmada Antalyaspor’u 2-0 mağlup etmişti.

Fransa temsilcisi Nice ise Ligue 1’de 6. hafta itibarıyla 7 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler:

  • Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Asensio, Kerem, En-Nesyri

  • Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Vanhoutte, Samed, Abdi, Diop, Cho, Moffi

Öne çıkan detaylar:

  • Fenerbahçe’de tek eksik isim Jhon Duran. Bir süredir takımla çalışmayan Duran, kadroda yer almayacak.

  • Anderson Talisca, Dinamo Zagreb maçında cezası nedeniyle forma giyememişti; Brezilyalı oyuncu bu mücadelede teknik heyetin tercihine bağlı olarak sahada olacak.

Fenerbahçe, Kadıköy’de ilk Avrupa puanlarını almak için mücadele edecek.

