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Fatih Altaylı Disney’ın Atatürk dizisini AKP’ye güvenerek yayınlamadığını açıkladı

Fatih Altaylı Disney’ın Atatürk dizisini AKP’ye güvenerek yayınlamadığını açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ağustos 2023 - 15:38
Fatih Altaylı, Disney’ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki gösteren AKP’ye kinayeli bir mektupla cevap verdi.
Dijital yayın platformu ‘Disney Plus’ yerli içeriklerini kaldırma kararı alırken, Atatürk dizisinin de iptal edildiği açıklandı. Platformun bu kararı, Ermeni lobisinin baskısıyla aldığı ortaya çıktı.Kamuoyu Disney’i boykot etmeye başlayacağını duyururken AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Disney’in kararına tepki göstererek “Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek ‘Atatürk’ dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir.” açıklamasını yaptı.

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi köşesinden “Disney CEO’su F.A.’dan mektup” başlıklı yazısında AKP’nin Disney’e gösterdiği tepkiyi “kinayeli” bir şekilde eleştirdi.

Altaylı’nın mektubunda yer alan “Açıkçası tepkiniz bizi çok şaşırttı. Tamam biz Atatürk dizisini Ermeni lobisi yüzünden rafa kaldırdık. Peki, siz Atatürk ilkelerini hangi lobi yüzünden rafa kaldırdınız!” ifadeleri dikkat çekti.Altaylı, mektupta şu ifadeleri kaydetti:İyi ki Disney yöneticisi değilim.Eğer bugünlerde Disney’in başında olsaydım gerçekten çok güler, çok eğlenirdim. Büyük ihtimalle şu anda gülmekten karnıma ağrılar girdiği için, yatıyor olurdum.Niyesini anlatayım.Disney’in yayın platformunun Atatürk dizisini, muhtemelen Ermeni lobisinin baskısı üzerine platforma koymaktan vazgeçip sadece Türkiye’de yayınlayacağını açıklaması üzerine toplumun bir kesiminden ciddi tepkiler geldi.

Ardından iktidar partisi sözcüleri ardı ardına açıklamalar yaparak Disney’i kınadılar, dünyanın en büyük entertainment grubuna ayar vermek istediler.İşte ben tam da burada gülmeye başlar ve uzun uzun kahkahalara boğulduktan sonra oturur şirketime ayar veren iktidar sözcülerine şöyle bir mektup yazardım:“Sayın ……….Ülkenizin kurucu lideri, efsanevi asker ve büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yapmış olduğumuz prodüksiyonu şirketimize ait yayın platformunda yayınlamaktan vazgeçmemiz üzerine bizlere yönelik yaptığınız açıklamaları okuduk ve çok şaşırdık.Evet, dediğiniz gibi biz bu büyük insanın adını taşıyan diziyi yayınlamaktan farklı lobilerin baskısı yüzünden vazgeçmiş olabiliriz.

Ancak bunu yaparken, güvendiğimiz ve cesaret aldığımız gruplardan biri de sizlerdiniz.Çünkü şirketimizin araştırma grubu, yapmış olduğu saha çalışmalarında sizlerin buna bir tepki göstermeyeceğini, tam aksine muhtemelen destekleyeceğini raporlaştırmıştı.Sizlerin bugüne kadarki tavrınıza baktığımız zaman diziye konu olan büyük liderle ilgili olarak “iki ayyaş” benzetmesi yaptığınızı, yapmış olduğu devrimleri ortadan kaldırmak için yoğun çaba içinde olduğunuzu, geçmişte vuku bulmuş bazı kalkışmalar nedeniyle kendisini bizzat sizlerin soykırımcı ve katil ilan ettiğinizi, kendisini doğrudan eleştiremediğiniz ya da hakaret edemediğiniz zamanlarda silah ve çalışma arkadaşları üzerinden hakaret ettiğinizi, Atatürk’e ağır hakaretler eden yarı deli ve tam deli şahısları baş tacı ettiğinizi, bunların bazılarının cenazelerini neredeyse devlet töreni ile toprağa verdiğinizi, Atatürk’ün ortadan kaldırmaya çalıştığı ve yabancı istihbarat örgütlerinin aparatı haline gelmiş tarikatlara ve cemaatlere yüz ve yol verdiğinizi anlatan bu rapora güvenerek bu diziyi yayınlamama kararı aldık.Açıkçası tepkiniz bizi çok şaşırttı. Tamam biz Atatürk dizisini Ermeni lobisi yüzünden rafa kaldırdık. Peki, siz Atatürk ilkelerini hangi lobi yüzünden rafa kaldırdınız!Açıkçası biz size güveniyorduk. Güvenimizi boşa çıkarttınız.Saygılar…Disney CEO”Emin olun, bu mektubu yazar yollardım.Ama tabii Disney CEO’su ben olsaydım bu film zaten yayından kaldırılmazdı.Ve Disney CEO’su ben olsaydım İslam’ın en temel kurallarını ayaklar altına alarak İslamcı olabilenlerin, Atatürk’ün tüm ilkelerini ayaklar altına alarak Atatürkçü olabileceklerini de tahmin ederdim.

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