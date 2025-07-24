Eskişehir Orman Yangınında Hayatını Kaybeden 10 Kişinin Kimliği Belli Oldu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını, tüm Türkiye’de derin bir üzüntüye yol açtı. 23 Temmuz 2025 tarihinde başlayan yangına kısa sürede müdahale eden orman işçileri ve gönüllü ekipler, alevlerin arasında kalarak şehit düştü. Facia sonrası yürütülen çalışmalar sonucu, şehit olan 10 kişinin kimlikleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Yangının Başlama ve Yayılma Anı

Seyitgazi ilçesine bağlı Arslanbeyli Mahallesi yakınlarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve çok sayıda gönüllü, bölgeye sevk edilerek yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte yangın kontrol edilemez bir hal aldı. Müdahale ekipleri, alevlerin ortasında kalarak zor anlar yaşadı.

Şehit Olan Personellerin İsimleri

Yangında şehit olan 10 kahramanın isimleri şöyle:

Sercan Utmi

Hilmi Şahin

Eyip Dereli

Tolunay Kocaman

Enes Kızılyel

Muharrem Can

İlker Onarıcı

Tekin Enes Sarıyıldız

Bayram Eren Arslan

Alperen Özcan

Hayatını kaybedenler arasında hem orman personeli hem de AKUT gönüllüleri bulunuyor. Şehitlerin cenazeleri, detaylı kimlik tespiti ve adli işlemler için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kurtarma Çalışmalarında Trajik Detaylar

Olay sırasında bazı ekip üyelerinin, yangından korunmak için yakındaki bir mağaraya sığındığı öğrenildi. Ancak rüzgarın ani yön değiştirmesiyle alevlerin mağarayı da sarması, kurtulma şansını ortadan kaldırdı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ekiplerin telsizle yardım istediği, ancak yoğun duman ve alevler nedeniyle bölgeye ulaşımın oldukça güçleştiği belirtildi.

Yaralılar ve Bölgedeki Son Durum

Yangında yaralanan 8 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. Sağlık Bakanlığı ve AFAD ekipleri, yaralıların durumunu yakından takip ediyor. Bölgedeki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Uzman ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Yetkililerden Açıklamalar ve Soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve AKUT yetkilileri, olayla ilgili derin üzüntü duyduklarını belirterek, şehit ailelerine başsağlığı mesajları iletti. Yangının çıkış nedeni ve müdahale süreciyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Ayrıca, benzer acıların yaşanmaması için tüm illerde orman yangınlarına karşı önlemlerin artırıldığı açıklandı.

Türkiye Tek Yürek Oldu

Yangın haberi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Türkiye genelinde taziye mesajları ve destek paylaşımları yapıldı. Şehitlerin cenaze törenlerinin Eskişehir ve memleketlerinde düzenleneceği bildirildi. Vatandaşlar, hem hayatını kaybedenlere hem de yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere minnet ve dualarını iletti.