Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Esenyurt’ta stoklanmış araçlar görüntülendi

Esenyurt’ta stoklanmış araçlar görüntülendi
0 views
01 Ocak 2022 - 15:25

Esenyurt’ta stoklanmış araçlar görüntülendi

Esenyurt&#39;ta stoklanmış araçlar görüntülendi

Oto galeri sitesinin otoparkında stoklanmış onlarca araç görüntülendi. Park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.

Son günlerde Otomobil fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen bazı galericilerin, satın aldıkları araçları stoklayarak daha yüksek fiyattan satmak istediği iddia edildi.

Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinde, galericilerin site otoparkına araç stokladığı iddia edildi. Park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.

Ticaret Bakanlığı, İzmir’de bir otomotiv bayiine Stokçuluk yaptığı gerekçesiyle rekor ceza vermişti. Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre otomotiv bayiine 545 bin 550 liralık idari para cezası kesilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde stokçuluk yapanlara en ağır cezaların verileceğini söyleyerek “Otomotivde bile stokçuluk yapıyorlar. Bunun bedelini ağır ödeyecekler. Vatandaşımıza, hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz ‘Buyur yoluna yine devam et’ diyemeyiz” uyarısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk biliyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Bakın son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller depolamak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar” demişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti Teşkilat Akademisine MesajCumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti Teşkilat Akademisine Mesaj
‘Zamanaşımı’ köstebekleri‘Zamanaşımı’ köstebekleri
Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak?Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak?
Nedim Şener ve Murat Ongun canlı yayında birbirine girdi! Saynur Tezel zor müdahale etti…Nedim Şener ve Murat Ongun canlı yayında birbirine girdi! Saynur Tezel zor müdahale etti…
Kulis: AKP’li Vekiller Süleyman Soylu’nun Açıklamalarından RahatsızKulis: AKP’li Vekiller Süleyman Soylu’nun Açıklamalarından Rahatsız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’da gündem Sinan Bolat! Bonservis ödemeden…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti Teşkilat Akademisine Mesaj
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Esenyurt’ta stoklanmış araçlar görüntülendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Zamanaşımı’ köstebekleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nedim Şener ve Murat Ongun canlı yayında birbirine girdi! Saynur Tezel zor müdahale etti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kulis: AKP’li Vekiller Süleyman Soylu’nun Açıklamalarından Rahatsız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Reis Kim, İbrahim Kalın Ne Yapar? Bakanlığın Adil Dediği KPSS Sözlü Mülakat Soruları Beyin Yakıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İş adamı Önder Fırat’ın kızı İdil Fırat’tan çok üzücü haber!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Derici’nin ayna pozu parmak ısırttı: “Kıvrımlarıma aşığım”
SON DAKİKA HABERLERİ
Michaela Astro’dan Yıllık Burç YorumlarıAralık 30, 2021-1:04 pm
FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİAralık 23, 2021-3:40 pm
Borsa İstanbul’dan açıklama! Yukarı adım bugün de devam edecekAralık 21, 2021-9:14 am
Dolar ve Euro’su olanlara kötü haberAralık 21, 2021-9:11 am
Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !Aralık 20, 2021-4:42 pm
6.GELİN DAMAT FASHION DAY’E AVRUPAAralık 20, 2021-1:15 pm
Asgari Ücretin Açıklanacağı Saat Belli OlduAralık 16, 2021-3:40 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !