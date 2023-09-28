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Erol Bulut’a İngiltere’de kabusu yaşattılar

Erol Bulut’a İngiltere’de kabusu yaşattılar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Eylül 2023 - 12:23
İngiltere Lig Kupası 3. Turu’nda Erol Bulut’un çalıştırdığı Cardiff City, deplasmanda Blackburn Rovers’a 5-2 yenildi. Turnuvadan elenen İngiliz ekibi, geçen hafta kazanarak ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünden 3 puanla ayrılmış ve büyük övgü toplamıştı.

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