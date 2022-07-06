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En güzel, resimli, yeni, 2022 Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

En güzel, resimli, yeni, 2022 Kurban Bayramı mesajları ve sözleri
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06 Temmuz 2022 - 12:33

Kurban Bayramı mesajları için seçenekler.. En güzel, resimli, yeni, 2022 Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

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Kurban Bayramı mesajları ve sözleri 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Kurban Bayramı bu sene temmuz ayında gerçekleşecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü olacak ve dört gün boyunca devam edecek. Kardeşlik bağlarının güçlendiği, manevi iklimin dört bir yanı sardığı bayramda vatandaşlar sevdiklerine bayram mesajlarını gönderiyorlar. İşte en güzel, resimli, yeni ve anlamı Kurban Bayramı mesajları ve sözleri için seçenekler

1/4Kurban Bayramı mesajları için seçenekler.. En güzel, resimli, yeni, 2022 Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

Kurban Bayramı mesajları için araştırmalar hızlandı. Kurban Bayramı’nın gelişini sevdiklerine haber vermek isteyenler her sene bayram mesajlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu sene yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz’a denk geliyor. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı mesajlarını paylaşıyorlar. En güzel, resimli ve yeni Kurban Bayramı mesajlarını sizler için derledik.

2/4KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

Yürekten bir dua, tatlı bir tebessüm, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun, Kurban Bayramınız mübarek olsun..

Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun…

– Bayram namazı nasıl kılınır?

3/4Kurban Bayramı mesajları için seçenekler.. En güzel, resimli, yeni, 2022 Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun.

4/4Kurban Bayramı mesajları için seçenekler.. En güzel, resimli, yeni, 2022 Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

Şeker tadında bir Kurban Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar….

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınız mübarek olsun..

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